Đời sống Khởi nghiệp xanh từ món quà của biển Từ những vỏ sò tưởng chừng như là phế phẩm, cô gái trẻ Nguyễn Thanh Ngọc tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã nhìn thấy trong đó cơ hội khởi nghiệp. Bằng đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, cô đang tạo việc làm cho hàng chục lao động trẻ ở địa phương.

Nguyễn Thanh Ngọc bên các sản phẩm thủ công bằng vỏ sò do mình làm.

“Thổi hồn” vào những vỏ sò

Trong con hẻm trên đường Võ Văn Dũng, phường Phú Thủy, cách bãi biển chỉ vài phút đi bộ, căn nhà mang tên “Tiệm mây của biển” lúc nào cũng rộn ràng không khí lao động.

Nhìn những thùng hàng được đóng gói chuyển đi, ít ai nghĩ rằng cô gái sinh năm 2004 cũng từng loay hoay tìm hướng đi cho tương lai khi vừa tốt nghiệp THPT. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến giấc mơ vào giảng đường đại học phải tạm gác lại.

Cơ duyên đến từ một lần tình cờ nhìn thấy các sản phẩm trang trí bằng vỏ sò trên mạng xã hội. Ý tưởng ấy gợi cho Ngọc nhớ đến những chiếc vỏ sò, vỏ ốc hai mẹ con vẫn nhặt dọc bờ biển sau nhà. Nghĩ là làm, Ngọc cùng mẹ cần mẫn thu gom vỏ sò điệp, vỏ ốc hương, ốc ruốc, sao biển... rồi tỉ mỉ làm sạch, phơi khô, phân loại và xử lý trước khi chế tác, trang trí cho những chiếc gương, lược, hộp trang sức, kẹp tóc cùng nhiều món quà lưu niệm mang đậm hơi thở của biển.

Sản phẩm làm từ vỏ sò, vỏ ốc của xứ biển

“Thế nhưng, khó khăn lại không phải là làm ra sản phẩm, mà làm sao để khách hàng biết đến và tin vào hàng thủ công của mình”, Ngọc chia sẻ. Không nản chí, cô kiên trì tận dụng các nền tảng mạng xã hội để kể câu chuyện phía sau từng sản phẩm, ghi lại quá trình chế tác và quảng bá hình ảnh. Sự năng động, nhanh nhạy của cô gái trẻ đã giúp những sản phẩm làm từ vỏ sò dần được nhiều người biết đến. Đơn hàng từ nhiều tỉnh, thành bắt đầu nhiều lên, mở ra hướng đi bền vững cho cơ sở.

Lan tỏa giá trị xanh

Mỗi sản phẩm đều cần sự đồng đều về màu sắc, kích thước cũng như sự hài hòa trong cách phối hợp. Vì thế, từ vài tạ nguyên liệu mới chọn được vài chục ký đạt yêu cầu. Nên để tạo sự đa dạng, ngoài nguồn nguyên liệu tại địa phương, Nguyễn Thanh Ngọc đã mở rộng thu mua các phế phẩm từ nhiều vùng biển ở Phú Quý, Nha Trang, khu vực Vũng Tàu... Sự mộc mạc, tính độc bản trong từng sản phẩm cùng câu chuyện về tái sử dụng nguồn nguyên liệu từ biển đã tạo nên sức hút riêng. Bên cạnh đó, giá sản phẩm cũng rất đa dạng để khách hàng lựa chọn, từ 20.000 - 700.000 đồng tùy loại.

Thanh Ngọc chăm chút từng sản phẩm làm ra

Sau 2 năm kiên trì xây dựng, đến nay “Tiệm mây của biển” không chỉ tìm được chỗ đứng trên thị trường mà còn tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương. Phần lớn là phụ nữ vùng ven biển và học sinh, sinh viên tranh thủ làm thêm trong dịp hè để có nguồn thu nhập. Gắn bó với tiệm hơn 1 năm, em Phan Thị Thanh Ca (xã Tuyên Quang) cho biết: “Công việc không quá nặng nhọc nhưng yêu cầu sự kiên nhẫn và khéo léo. Đổi lại, em có nguồn thu nhập ổn định ngay tại địa phương”.

Thanh Ngọc đang cùng các nhân viên kiểm tra hàng trước khi xuất đi

Đánh giá về mô hình, bà Phí Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thủy cho biết: “Mô hình của Nguyễn Thanh Ngọc là hướng đi sáng tạo, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Qua đó, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích người trẻ mạnh dạn biến những ý tưởng từ chính lợi thế quê hương thành sản phẩm có giá trị, từng bước nâng cao thu nhập”.