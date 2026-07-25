Khối pin Nitecore HLB2500: Đột phá vận hành ở -40 độ C không cần bộ sưởi Pin Nitecore HLB2500 đạt khả năng vận hành ở -40°C mà không cần bộ sưởi ấm. Sản phẩm duy trì 80% dung lượng, thiết kế riêng cho đèn đội đầu với mức giá 20 USD.

Pin lithium-ion thông thường luôn gặp nhiều hạn chế khi vận hành trong môi trường nhiệt độ cực thấp. Khối pin HLB2500 mới từ Nitecore đã giải quyết triệt để rào cản này nhờ khả năng hoạt động ổn định ở mức nhiệt -40°C mà không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ bộ phận sưởi ấm nào.

Nitecore HLB2500.

Công thức lithium đặc biệt cho môi trường băng giá

Các dòng pin dự phòng chịu nhiệt trước đây như dòng Summit của Nitecore phải tích hợp thêm hệ thống sưởi nội bộ để giữ ấm cho các cell pin. Cơ chế này tiêu tốn một lượng điện năng đáng kể chỉ để duy trì nhiệt độ hoạt động. Trái lại, HLB2500 ứng dụng công thức hóa học lithium cải tiến có khả năng chống chịu thời tiết cao, cho phép xả điện tiêu chuẩn ở -40°C mà không cần nguồn nhiệt ngoài.

Khối pin sở hữu dung lượng 2.500 mAh với điện áp 3,8V, tạo ra năng lượng 9,5 Wh (cao hơn mức 9,25 Wh của pin điện áp tiêu chuẩn). Ở nhiệt độ -40°C, viên pin vẫn duy trì được ít nhất 80% dung lượng thiết kế ban đầu.

Các kịch bản sử dụng Nitecore HLB2500.

Tối ưu cho ứng dụng thám hiểm và leo núi chuyên dụng

Khác với các dòng sạc dự phòng đa năng, HLB2500 được thiết kế dành riêng cho các mẫu đèn đội đầu chuyên dụng như Nitecore HA29 UHE và HA27 UHE. Đây là những thiết bị chiếu sáng phục vụ các hoạt động leo núi khắt khe, hỗ trợ vận hành ở độ cao lên tới 10.000 m trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chu kỳ sạc xả của Nitecore HLB2500.

Đánh đổi về độ bền chu kỳ và tối ưu chi phí

Mặc dù đạt hiệu suất xả điện ấn tượng trong điều kiện băng giá, HLB2500 vẫn chịu những tổn hại nhất định về độ bền do nhiệt độ âm sâu. Khi hoạt động liên tục ở -40°C, tuổi thọ của pin giảm xuống còn khoảng 300 chu kỳ sạc xả, so với mức 500 chu kỳ ở nhiệt độ phòng thông thường.

Bù lại, giải pháp công nghệ mới giúp giảm chi phí sản xuất đáng kể. Các dòng pin Summit tích hợp bộ sưởi có giá dao động từ 120 USD đến 150 USD cho các phiên bản 10.000 mAh và 20.000 mAh. Trong khi đó, khối pin HLB2500 có giá chỉ khoảng 20 USD. Sự xuất hiện của HLB2500 mở ra triển vọng phát triển các dòng pin dự phòng chịu lạnh không cần bộ sưởi trong tương lai.