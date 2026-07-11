Kinh tế Khởi sắc hoạt động sản xuất - kinh doanh Dù còn gặp khó khăn, song tình hình sản xuất - kinh doanh tại địa phương vẫn cho thấy tín hiệu khởi sắc và tạo niềm tin cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng quy mô…

Hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Tại Khu công nghiệp Phan Thiết - giai đoạn 1 (thuộc phường Bình Thuận), một doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng thủy sản đang tăng tốc tuyển dụng hàng trăm lao động phổ thông với thu nhập ổn định. Thông tin tuyển dụng cũng được chính quyền địa phương đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ thông báo bằng nhiều hình thức đến người lao động có nhu cầu trên địa bàn phường Bình Thuận để biết đăng ký việc làm… Ông Võ Toán, Phó Giám đốc doanh nghiệp này cho biết: “Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị luôn nỗ lực duy trì hoạt động với doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước. Hiện nay, doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng 300 lao động nhằm mở rộng sản xuất - kinh doanh trong thời gian tới”.

Qua đợt khảo sát mới đây, ngành chức năng ghi nhận nhiều doanh nghiệp địa phương hoạt động trên lĩnh vực chế biến nông sản (cà phê, hạt điều, hồ tiêu, cao su, ca cao, trái cây tươi…) được duy trì ổn định. Cụ thể, nửa đầu năm 2026, Công ty TNHH Hồng Đức - đơn vị tham gia chế biến, xuất khẩu hạt điều đã đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 11,4 triệu USD, trong khi cả năm 2025 đạt khoảng 15,2 triệu USD. Được biết, doanh nghiệp này cũng đang mở rộng đầu tư thêm nhà máy chế biến các loại hạt, trái cây sấy (mắc ca, xoài, chanh dây, sầu riêng) nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng… Với Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông chuyên thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê robusta hiện vẫn “trụ vững” trong bối cảnh thị trường cà phê thế giới có nhiều biến động. Không những thế, đơn vị còn xin chủ trương đầu tư thêm nhà máy sản xuất cà phê hòa tan, tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường tại khu vực Trung Đông, Trung Quốc bên cạnh các thị trường truyền thống là châu Âu, Hoa Kỳ…

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhằm mở rộng sản xuất - kinh doanh. Ảnh minh họa

Theo cơ quan Thống kê Lâm Đồng, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành chế biến, chế tạo trong quý II vừa qua cho thấy, có 32,14% đánh giá thuận lợi hơn quý trước đó, còn lại 46,43% cho rằng ổn định và chỉ có 21,43% cảm nhận khó khăn. Đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng gần 60% so cùng kỳ và có hàng trăm doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cùng thời gian, hầu hết lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải… tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, qua đó đóng góp vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ đạt hơn 97.600 tỷ đồng, tăng 17,33% so cùng kỳ. Riêng ngành du lịch đón gần 12 triệu lượt khách với doanh thu ước đạt 33.310 tỷ đồng, tăng hơn 18% về lượng khách và tăng 22,15% về doanh thu so cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động sản xuất - kinh doanh khởi sắc là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh doanh nghiệp địa phương đối diện không ít thách thức khi nhu cầu thị trường thấp và áp lực cạnh tranh cao. Bên cạnh đó còn gặp khó khăn về tài chính mà nhất là lãi suất vay vốn cao, hay như chi phí đầu vào gia tăng, hoặc khó tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương…

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Ảnh minh họa

Hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu vào thời gian tới, lãnh đạo Sở Công thương vừa giao các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc nêu trên. Vào đầu tháng 7/2026, UBND tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng. Hi vọng với sự đồng hành phát triển của các cấp ngành, hoạt động sản xuất - kinh doanh không những đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong giai đoạn mới…