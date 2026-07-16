Thời sự Lâm Đồng Khối Thi đua số 2 Lâm Đồng gắn thi đua với chuyển đổi số, cải cách hành chính Sáng 16/7, Khối Thi đua số 2 (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Khối Thi đua số 2 hiện có 11 đơn vị thành viên, gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo (Khối trưởng), Sở Ngoại vụ (Khối phó), Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, đơn vị Khối trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động của khối được duy trì nền nếp, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị; các cơ quan thành viên tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Thông qua phát động thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới trong các cơ quan của khối. Điển hình như: Thanh tra tỉnh có mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”; Sở Giáo dục và Đào tạo có mô hình “Trường học hạnh phúc”; Sở Ngoại vụ có mô hình Dân vận khéo năm 2026 với chủ đề: “Dân vận khéo trong công tác đối ngoại Nhân dân và phục vụ hội nhập quốc tế tại tỉnh Lâm Đồng”.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Khối Thi đua số 2 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện công tác sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, khách quan, đúng quy định.