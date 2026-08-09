Thời sự Lâm Đồng Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh trao 60 suất quà, học bổng cho người dân xã Lạc Dương Chiều 8/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Dương và Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã.

Bà Đỗ Quế Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và ông Đỗ Ngọc Thông, Trưởng Khối Thi đua số 9

Đây là hoạt động thường niên của Khối thi đua số 9, nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ khó khăn và tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt

Trong chương trình trao tặng quà đợt này, Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh trao các phần quà tổng trị giá 280 triệu đồng nhằm tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh.

Tặng xe đạp cho học sinh tới trường

Tại xã Lạc Dương, đoàn đã trao 60 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó, trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt; trao 20 chiếc xe đạp, tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng cho 20 hộ gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng.

Chương trình tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn Lạc Dương

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Ngọc Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Khối trưởng Khối thi đua số 9 khẳng định, các hoạt động là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và tinh thần đồng hành với chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là tại những địa bàn có truyền thống cách mạng.

Những món quà được trao tận tay các gia đình trên địa bàn xã Lạc Dương

Trân trọng ghi nhận những tình cảm và sự đồng hành của doanh nghiệp, đồng chí Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm các nguồn hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực và hiệu quả.