Kinh tế Khơi thông cửa biển La Gi: Cần giải pháp lâu dài để ngư dân vươn khơi Việc khơi thông cửa biển La Gi (phường Phước Hội) trước mắt sẽ giải quyết đoạn luồng bị bồi lấp, bảo đảm cho tàu cá ra vào an toàn trong mùa biển động. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực tham mưu các giải pháp điều chỉnh tổng thể nhằm ổn định luồng lạch, hạn chế tối đa tình trạng bồi lấp tái diễn.

Hoạt động của tàu thuyền tại Cảng cá La Gi

Luồng cửa biển La Gi đã được triển khai nạo vét từ năm 2016 - 2017. Đến nay, qua 10 năm nạo vét, tình trạng luồng lạch vẫn bị bồi lấp. Những năm qua việc ra vào cửa biển khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngư dân. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã triển khai dự án nạo vét, thông luồng cửa biển La Gi với quy mô chiều dài 250 m, chiều rộng 40 m ở khu vực đầu luồng cửa biển có khối lượng khoảng 38.000 m3 với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 1 năm triển khai, đến tháng 8/2026, dự án này vẫn chưa hoàn thành dứt điểm do nhiều nguyên nhân. Trong đó có phương pháp thi công chưa hợp lý, quá trình thực hiện kéo dài… Vì vậy, dẫn đến thời gian qua có các trường hợp tàu cá của ngư dân bị chìm, mắc cạn ở cửa biển. Chị Hồ Thị Gái (tổ dân phố 6, phường Phước Hội), chủ tàu cá công suất lớn neo đậu tại Cảng cá La Gi chia sẻ: “Thời điểm này tàu thuyền ra vào thuận lợi hơn trước, nhưng vẫn phải dựa vào con nước lớn và có thời điểm cần xuồng lai dắt. Bà con rất mong muốn cửa biển sớm được nạo vét sâu hơn để tàu thuyền dễ dàng ra vào, yên tâm vươn khơi bám biển”.

“ Về lâu dài, cửa biển La Gi cần có những dự án mang tính chất bền vững, kể cả về luồng cũng như điều chỉnh hướng tuyến... Mục đích, bảo đảm khơi thông luồng lạch, ổn định lâu dài để an toàn cho tàu thuyền.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Theo Ban Quản lý (BQL) Các cảng cá tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư), sau khi triển khai nạo vét, điều kiện thông luồng đã được cải thiện so với trước, tuy nhiên hiện tượng bồi lắng vẫn tiếp tục diễn ra do đặc điểm tự nhiên của khu vực cửa biển. Cùng với đó, quá trình thi công chịu ảnh hưởng của sóng, gió, thủy triều, dòng chảy và hiện tượng bồi lắng cục bộ sau mỗi đợt triều. Từ đây, làm phát sinh khối lượng bùn cát bồi trở lại tại một số vị trí đã nạo vét, ảnh hưởng đến việc duy trì cao độ thiết kế, tiến độ và hiệu quả thi công…

Đơn vị thi công đang gấp rút vận chuyển cát vào bãi chứa chính

Ông Hồ Ngọc Đài - Giám đốc BQL Các cảng cá tỉnh cho biết, theo báo cáo của đơn vị thi công, đến thời điểm này khối lượng nạo vét đã bảo đảm hoàn thành 100% với 38.000 m3. Đơn vị thi công đang tiến hành gấp rút việc vận chuyển vật liệu nạo vét từ bãi chứa tạm vào bãi chứa chính. Qua đó, để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh toán theo quy định, kết thúc công trình nạo vét trong tháng 8/2026.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nhìn nhận: Dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi quy mô hiện tại là biện pháp cấp bách tạm thời. Trước mắt sẽ giải quyết dứt điểm đoạn luồng bị bồi lấp, bảo đảm cho tàu cá ra vào an toàn trong mùa biển động.

Giai đoạn tiếp theo, sở đang phối hợp với BQL Dự án đầu tư xây dựng số 2 có báo cáo xin chủ trương đầu tư, gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, sở phối hợp các đơn vị liên quan có báo cáo về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công bổ sung nội dung này trong giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, sớm giải quyết vấn đề bức xúc, cấp bách của cửa biển La Gi, gỡ điểm nghẽn cho ngư dân vươn khơi. Đồng thời, phục vụ phát triển nghề cá của ngư dân cũng như phát triển kinh tế vùng.