Thời sự Lâm Đồng Khơi thông dòng vốn đầu tư công phía Đông Lâm Đồng Chiều 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng số 2 và các ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND 16 xã, phường phía Đông tỉnh gồm: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Hàm Tân, Tân Minh, Sơn Mỹ, Tân Thành, Tuyên Quang, La Gi, Mũi Né, Phú Thủy, Bình Thuận, Phan Thiết, Tiến Thành và Đặc khu Phú Quý.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 Phan Thanh Hoàng báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 và các ban QLDA khu vực được giao hơn 3.326 tỷ đồng để thực hiện 424 dự án. Trong đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư 58 dự án với tổng vốn hơn 2.082 tỷ đồng; các ban QLDA khu vực được giao hơn 1.244 tỷ đồng thực hiện 366 dự án.

Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ Nguyễn Văn Ty báo cáo tại buổi làm việc

Đến ngày 12/8, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân hơn 1.404 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch. Riêng Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 giải ngân hơn 875 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch. Dự kiến, đến ngày 31/8, tổng vốn giải ngân đạt hơn 1.632 tỷ đồng, tương đương 49,7% kế hoạch.

Chủ tịch UBND phường Bình Thuận Nguyễn Hữu Trung báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với nhiều dự án trọng điểm.

Trong đó, có các dự án: đường từ thị trấn Tân Minh (cũ) đi Sơn Mỹ; đường tránh ĐT719 và cầu qua sông Dinh; trục ven biển ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải; làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà; Cầu Văn Thánh; Chung cư sông Cà Ty; Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi; Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân; nâng cấp đường Trần Quý Cáp...

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc Lê Minh Tiến báo cáo tại buổi làm việc

Những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và thi công chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng và năng lực tài chính, thi công của một số nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành Nguyễn Đình Hà báo cáo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá, so với buổi làm việc cách đây khoảng 2,5 tháng, tiến độ giải ngân đến nay đã tăng thêm 28%. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn, trong khi trách nhiệm này thuộc UBND cấp xã. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt; có những khó khăn, vướng mắc phát sinh chưa được báo cáo kịp thời để có hướng tháo gỡ.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ đã được giao cho chủ đầu tư và các cơ quan liên quan nhưng vẫn còn tình trạng quá hạn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huỳnh Duy Khôi phát biểu tại buổi làm việc

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị phải rà soát lại, có kế hoạch cụ thể để thực hiện từng phần việc được giao, bảo đảm tiến độ.

Các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu; thường xuyên cập nhật khối lượng thực hiện trên cơ sở sơ đồ Gantt để kiểm soát tiến độ.

“ Đối với những công trình đủ điều kiện hoàn thành sớm, cần chủ động đẩy nhanh tiến độ, không chờ đến thời hạn cuối. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Ngọc Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với những nhà thầu thi công yếu, chậm tiến độ, chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Từng công trình phải xác định rõ các mốc thời gian và cam kết hoàn thành, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Tài Chính Võ Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, trong thời gian còn lại của năm 2026, các đơn vị, địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa, nếu không sẽ khó đạt mục tiêu giải ngân.

Theo đồng chí Võ Ngọc Hiệp, hai nguyên nhân chính đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện là vướng mắc về mặt bằng và năng lực yếu kém của một số nhà thầu. Vì vậy, cần tập trung xử lý dứt điểm từng nhóm vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chỉ đạo tại buổi làm việc

“ Đối với công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phải xác định đây là trách nhiệm trực tiếp của địa phương, không để tiếp diễn tình trạng nhà thầu chờ mặt bằng do địa phương thiếu kiên quyết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cũng đề nghị các sở, ngành trong quá trình giải quyết hồ sơ phải chủ động phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, cần trả lời bằng văn bản trong 2 ngày, phải hướng dẫn rõ ràng để địa phương, chủ đầu tư có cơ sở thực hiện, tránh tình trạng hướng dẫn chung chung, kéo dài thời gian xử lý.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án, nhất là những công trình trọng điểm trên địa bàn.