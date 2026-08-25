Kinh tế “Khơi thông” tín dụng cho doanh nghiệp Lâm Đồng Số lượng doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại tại Lâm Đồng còn khá khiêm tốn. Sức hấp thụ vốn ở lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp yếu đã phần nào ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tại địa bàn.

Dư nợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lâm Đồng chỉ chiếm khoảng 11% tổng dư nợ nguồn vốn đối với toàn nền kinh tế tại địa bàn

Dư nợ doanh nghiệp chỉ chiếm gần 11%

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 10, đến hết tháng 7/2026, dư nợ doanh nghiệp Lâm Đồng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Con số này chỉ chiếm gần 11% trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế tại địa phương.

Đánh giá về con số này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 10, Bùi Huy Thọ cho hay, nhu cầu tín dụng, sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp hiện nay giảm rất lớn. Nguyên nhân là do những khó khăn chung của nền kinh tế.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 10 Bùi Huy Thọ

“ Nhu cầu vay vốn yếu ở nhiều lĩnh vực, nhất là sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu đều giảm. Quá trình hoạt động, chi phí đầu vào tăng, trong khi, sức tiêu thụ giảm, khiến phần lớn doanh nghiệp và hộ kinh doanh thu hẹp quy mô sản xuất. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 10 Bùi Huy Thọ

Theo ông Bùi Huy Thọ, tại Lâm Đồng, phần lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây lắp, phân phối hàng tiêu dùng. Hoạt động sản xuất phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, diễn biến giá cả nông sản trên thị trường. Một khi thị trường biến động, tình hình sản xuất của doanh nghiệp biến động theo nên thiếu sự ổn định.

Chưa kể, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thúc đẩy nhu cầu tín dụng. Việc công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn còn chậm, gây khó khăn trong thẩm định, định giá và cấp tín dụng.

Mặt bằng lãi suất cho vay từ các tổ chức tín dụng vẫn còn cao và tăng so với cuối năm 2025 nên nhiều doanh nghiệp khá e ngại vay vốn

Từ đầu năm đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn còn cao và tăng so với cuối năm 2025, ảnh hưởng đến tăng trưởng dư nợ của đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Ông Thọ lý giải thêm, ngoài khó khăn xuất phát từ các doanh nghiệp, về phía các tổ chức tín dụng còn những hạn chế. Thực tế, các ngân hàng trên địa bàn đều là chi nhánh trực thuộc nên điều kiện, chính sách cho vay phải tuân thủ theo tiêu chí chung của Hội sở chính.

“Nguồn vốn huy động tại chỗ của các tổ chức tín dụng Lâm Đồng chỉ đáp ứng bình quân khoảng 50 - 60% tổng dư nợ. Muốn cho vay, ngân hàng thương mại buộc phải nhận vốn điều hòa từ Trung ương, với chi phí khá cao. Điều này đã, đang gây sức ép lên thanh khoản cho toàn hệ thống”, ông Thọ nhấn mạnh.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lâm Đồng vẫn chưa thể tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Ông Thọ cũng cho biết, hiện nay, nguồn vốn cho vay tại các tổ chức tín dụng luôn sẵn có. Thậm chí, nhiều tổ chức tín dụng còn dư vốn, nhưng tăng trưởng rất chậm. Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp tại địa bàn đang rơi vào tình trạng khát vốn. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

“Ngân hàng cũng là doanh nghiệp, điều kiện tất yếu cuối cùng cũng là lợi nhuận. Muốn cho vay, họ cũng phải xét đủ nhiều yếu tố. Trong khi, chất lượng doanh nghiệp tại địa bàn còn nhiều vấn đề phải bàn”, ông Thọ nhận định.



Ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

Sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp kém, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động gia tăng. Từ đây, hoạt động tăng trưởng kinh tế và nhiều lĩnh vực khác sẽ bị tác động.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 2.750 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể cũng tăng không kém. Toàn tỉnh có 665 doanh nghiệp giải thể, tăng 76% so với cùng kỳ; 1.358 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Doanh nghiệp Lâm Đồng rất cần nguồn vốn để mở rộng sản xuất

“ Doanh nghiệp hoạt động kém, giải thể gia tăng sẽ dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp, bất ổn kinh tế - xã hội. Hơn nữa, giải thể doanh nghiệp sẽ làm giảm sự cạnh tranh trong nền kinh tế, giảm động lực cho sự đổi mới và cải tiến. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Lê Ngọc Tiến

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hữu Thành cho rằng, sức hấp thụ vốn của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu là do “sức khỏe” của doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, tài sản đảm bảo ít hoặc không có tài sản đảm bảo nên rất khó tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

Thời gian qua, Nhà nước đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, sức hấp thụ vốn còn khiêm tốn. Lý do chủ yếu là các gói vay ưu đãi thường yêu cầu các điều kiện khá nghiêm ngặt nên doanh nghiệp cũng “ngại” tiếp cận”.

“ "Khoảng trống" giữa doanh nghiệp và ngân hàng rất lớn. Ngân hàng cần đánh giá vào dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và lịch sử tín dụng của doanh nghiệp để cho vay thay vì tài sản bảo đảm như từ trước đến nay. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thành

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thành

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 10, trong bối cảnh hiện nay, để tìm được khách hàng tốt cho vay là không dễ dàng. Những doanh nghiệp ngân hàng muốn cho vay lại không có nhu cầu do đầu ra hạn chế.

Nghẽn dòng tiền, không tiếp cận được vốn là trạng thái chung của rất nhiều doanh nghiệp. Do vậy, ngoài các giải pháp, chính sách từ ngành ngân hàng, doanh nghiệp cần thể hiện năng lực, tăng cường công khai minh bạch tài chính.

Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT (Agribank) Chi nhánh Đắk Nông (Lâm Đồng) hỗ trợ chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp

Bởi đây là cơ sở để ngân hàng tiếp cận, thẩm định, cấp tín dụng đối với khách hàng tốt, các dự án khả thi, đầy đủ pháp lý. Cùng với đó là sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành, đồng bộ từ chính sách của địa phương. Thông qua chính sách, các doanh nghiệp sẽ gỡ được khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Tăng cường kết nối ngân hàng và doanh nghiệp

Trong bối cảnh hiện nay, Lâm Đồng đang nỗ lực chạy đua để đạt mục tiêu GRDP "2 con số". Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là một trong những giải pháp trọng tâm, trong đó, có ngành ngân hàng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, sự kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp, giữa ngân hàng và các sở, ngành còn "khoảng trống" rất lớn. Đây là nguyên nhân dẫn đến phần lớn doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được vốn tín dụng trên địa bàn để phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng tại Lâm Đồng cần khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong thời gian tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu, giữa ngân hàng, doanh nghiệp cần kết nối thường xuyên với nhau.

“ Khó ở đâu, tháo gỡ ngay tại đó, giúp doanh nghiệp thêm cơ hội tiếp cận vốn tín dụng. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền địa phương, các sở, ngành, Lâm Đồng sẽ hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa. Mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, bây giờ, ngành ngân hàng phải chủ động đi tìm doanh nghiệp, tìm hiểu và tháo gỡ khó khăn cho họ, tránh tình trạng doanh nghiệp tìm ngân hàng.

Để khơi thông nguồn vốn, ngân hàng và các sở, ngành kết nối chặt chẽ với nhau trong thông tin các dự án, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Có như vậy, ngân hàng mới có khách hàng vay vốn. Khi nguồn vốn được khơi thông, tăng trưởng kinh tế mới tăng tốc được.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Đắk Nông (Lâm Đồng) hỗ trợ nhu cầu khách hàng

Về phía các sở, ngành cần nghiên cứu phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng và ngược lại. Tất cả phối hợp một cách nhịp nhàng, minh bạch để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp cận vốn ngân hàng.