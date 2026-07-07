Khởi tố 12 bị can tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Bắc Lệ, tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố 12 đối tượng, bao gồm cán bộ xã Tân Thành, do có hành vi chiếm đoạt tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ với số tiền lên đến gần 7 tỷ đồng.

Ngày 06/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 12 bị can về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt gần 07 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Triệt phá đường dây tham ô tiền công đức quy mô lớn

Theo tài liệu điều tra, Đền Công đồng Bắc Lệ là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý di tích xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu trục lợi kéo dài tại đây. Quá trình đấu tranh xác định, từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban quản lý di tích đã bàn bạc, thống nhất phương thức gom tiền cung tiến trên các bàn thờ và cung đền nhưng không đưa vào sổ sách theo quy định mà chia nhau chiếm đoạt.

Danh sách 12 bị can bị khởi tố bao gồm nhiều cán bộ chủ chốt của xã Tân Thành và thành viên Ban quản lý đền, cụ thể:

Phùng Văn Quang (sinh năm 1979): Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng Ban quản lý Đền.

(sinh năm 1979): Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng Ban quản lý Đền. Trương Xuân Hữu (sinh năm 1983): Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý Đền.

(sinh năm 1983): Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý Đền. Hồ Minh Đức (sinh năm 1977): Thủ quỹ Ban quản lý Đền.

(sinh năm 1977): Thủ quỹ Ban quản lý Đền. Hà Văn Hưng (sinh năm 1976): Phó Ban quản lý thường trực.

(sinh năm 1976): Phó Ban quản lý thường trực. Cùng 08 thành viên khác của Ban quản lý di tích gồm: Phương Văn Thơm, Triệu Văn Định, Hoàng Thanh Nhàn, Tăng Thị Thúy, Hoàng Văn Độ, Hoàng Thị Phúc, Lương Thị Tường và Đào Văn Sơn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng.

Mở rộng điều tra và thu hồi tài sản trục lợi

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng vụ án. Mục tiêu trọng tâm là xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật và nỗ lực thu hồi triệt để số tiền đã bị trục lợi.

Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và các chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra tại hiện trường.

Lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và chứng cứ tại Đền Công đồng Bắc Lệ phục vụ công tác điều tra.

Cảnh báo về quản lý tài chính tại các cơ sở tín ngưỡng

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các Ban quản lý di tích và cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn cần tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về sử dụng tiền công đức và tài trợ. Các hoạt động thu, chi tài chính phải được thực hiện công khai, minh bạch để tránh bị các đối tượng lợi dụng trục lợi.

Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan đến sai phạm tự giác trình báo hoặc cung cấp thông tin tố giác tội phạm để được hưởng sự khoan hồng và giúp xử lý triệt để vụ án. Mọi thông tin liên hệ Thiếu tá Triệu Văn Trọng, Phòng An ninh điều tra qua số điện thoại 0822.849.186.