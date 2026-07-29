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    Khởi tố 6 bị can cá độ bóng đá hơn 3,2 tỷ đồng

    Thụy Trang - Lê Tiến 29/07/2026 15:22

    Ngày 29/7, Công an xã Bảo Lâm 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng triệt xóa một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

    Các bị can bị khởi tố về hành vi Đánh bạc
    Các bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc

    Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an triệu tập một đối tượng trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 để làm việc. Kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện tử trên điện thoại của đối tượng, cơ quan công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

    Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định một đối tượng giữ vai trò nhận, tổng hợp kèo cá cược trên mạng Internet rồi chuyển cho những người tham gia qua ứng dụng Zalo. Sau mỗi trận đấu, các đối tượng đối chiếu kết quả thắng, thua và thanh toán tiền cá cược. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026 được xác định hơn 3,2 tỷ đồng.

    Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

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      Pháp luật - Đời sống
      Khởi tố 6 bị can cá độ bóng đá hơn 3,2 tỷ đồng
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