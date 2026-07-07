Khởi tố đối tượng sát hại nữ sinh 12 tuổi để cướp tài sản tại Tỉnh Đắk Lắk Công an Tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can Phan Bá Ngọc về tội giết người và cướp tài sản. Đối tượng đã sát hại nữ sinh rồi giấu xác dưới giếng để lấy tiền chuộc xe máy.

Ngày 7/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi, trú tại Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng bị điều tra về hai hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Diễn biến vụ án và quá trình truy xét

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều ngày 20/6, Công an Xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo từ một phụ nữ 41 tuổi về việc con gái là cháu H (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Ngay sau đó, Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng tìm kiếm và xác minh các mối quan hệ của nạn nhân.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20/6, cháu H có chở một nam thanh niên trên xe máy điện. Lực lượng điều tra nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc. Khi được mời về trụ sở làm việc, Ngọc ban đầu tỏ thái độ quanh co, chối tội và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm giả.

Tuy nhiên, cùng thời điểm này, tổ công tác tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu H dưới một giếng nước trong rẫy cà phê thuộc sở hữu của gia đình Ngọc. Trước những tài liệu và chứng cứ sắc bén của cơ quan điều tra, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại cháu H.

Đối tượng Phan Bá Ngọc khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Động cơ gây án và hành vi chiếm đoạt tài sản

Tại cơ quan công an, bị can Ngọc bước đầu khai báo gian dối rằng nguyên nhân gây án là do nạn nhân mượn tiền không trả. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên đã làm rõ động cơ thực sự của đối tượng là do cần tiền để chuộc lại chiếc xe máy cá nhân đã cầm cố trước đó.

Để có tiền, Ngọc nảy sinh ý định tìm người để giết và cướp tài sản, và cháu H là mục tiêu mà đối tượng nhắm đến. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân và phi tang thi thể, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H mang đi cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này đối tượng dùng 5 triệu đồng để chuộc xe máy của mình, 3 triệu đồng còn lại đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định của pháp luật.