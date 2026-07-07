Pháp luật Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai Chiều 7/7, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 14 - Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Tính (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường phía hạ du vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú (Ảnh tư liệu)

Ông Trần Quang Tính còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án được khởi tố sau quá trình điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố vỡ hồ chứa nước thuộc dự án do Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú làm chủ đầu tư trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Cũng trong sáng 7/7, một số hộ dân bị thiệt hại trong vụ vỡ hồ đã đến trụ sở UBND xã Tuy Phong đề nghị chính quyền địa phương đẩy nhanh việc giải quyết bồi thường, để các hộ dân bị ảnh hưởng có điều kiện khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đối thoại với người dân, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành định giá tài sản thiệt hại, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. Việc xác định nguyên nhân xảy ra sự cố cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Theo lãnh đạo địa phương, các ý kiến, kiến nghị của người dân trong thời gian qua đều được chính quyền tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền. UBND xã sẽ tổ chức đoàn công tác cùng người dân lên kiểm tra, giám sát các hồ chứa thuộc dự án; đồng thời tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp nhằm thông tin về tiến độ xử lý vụ việc.