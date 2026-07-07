Khởi tố hai đối tượng làm và phát tán tài liệu chống Nhà nước tại TP Hà Nội Cơ quan An ninh điều tra khởi tố Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về hành vi phát tán tài liệu xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai cá nhân về tội danh làm, tàng trữ và phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thành Nam.

Đối tượng Trần Việt Anh.

Hành vi xuyên tạc lịch sử và xúc phạm lãnh đạo

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan chức năng, Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi sản xuất, lưu trữ và phổ biến nhiều video clip cùng cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng".

Kết quả thẩm định cho thấy nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, cũng như đường lối và chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, các sản phẩm này còn chứa đựng nội dung xúc phạm uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước.

Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh được xác định đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của hai bị can cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh.