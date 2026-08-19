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    Thể thao 360

    Không cản được Việt Nam

    Lê Ngọc 19/08/2026 22:07

    Malaysia bước vào trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, với hy vọng cản bước Việt Nam như họ từng làm được 12 năm về trước. Tuy nhiên, các "Chiến binh Sao Vàng" đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học xương máu của quá khứ, khiến cho “Hổ Mã Lai” không cản được Việt Nam giành quyền chơi trận chung kết.

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    Trong quá kh, tuyn Vit Nam tng trgiá đắt trước chính Malaysia vì chquan. 12 năm trước, ti bán kết AFF Cup 2014, Vit Nam đã thng Malaysia 2-1 ngay trên sân khách, nhưng sau đó li thua 2-4 ti Mỹ Đình, qua đó bloi vi tng ts4-5. Bài hc y chc chn khc sâu trong ký ức ca nhng ai yêu mến đội tuyn Vit Nam. Chiến thng 2-0 trong trn bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân Kuala Lumpur giúp các "Chiến binh Sao Vàng" nm li thế cc ln trước trn bán kết lượt v. Bi vi kết qunày, tuyn Vit Nam chcn tránh mt tht bi vi cách bit t2 bàn trlên là có thgiành quyn vào chung kết. Tuy nhiên, chính li thế ấy có thtrthành con dao hai lưỡi nếu các cu thchquan hoc nhp cuc vi tâm lý đã nghĩ đến trn chung kết. Do vy, HLV Kim Sang Sik cn phi có stôn trng đối thnht định, la chn cách chơi phù hp, để givng li thế đã có ttrn bán kết lượt đi. Chúng ta không nht thiết phi tn công bng mi giá mà có thể ưu tiên kim soát bóng, gicly đội hình và chthi cơ để kết liu đối thngay trong 90 phút thi đấu chính thc.

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    Bước vào trn bán kết lượt vti Mỹ Đình, Malaysia rơi vào thế không còn gì để mt. Thy bi 0-2 trong trn bán kết lượt đi, khiến cho HMã Lai nếu mun kéo trn đấu vào hip ph, thì buc phi thng Vit Nam vi cách bit 2 bàn. Còn nếu mun giành vé vào chung kết ngay sau 90 phút, hcn thng cách bit 3 bàn. Đó là nhim vkhông ddàng, nht là khi Malaysia đang chu tn tht ln vlc lượng. Trong thế “cùng đường” ấy, chc chn đội bóng ca HLV Tan Cheng Hoe buc phi tn công để sm tìm kiếm bàn thng ngay ti Mỹ Đình nếu mun lt ngược tình thế. Thc tế cho thy, trn bán kết lượt đi, nếu thmôn Lê Giang không có nhng pha cu thua quan trng, tuyn Vit Nam chưa chc có li thế ln như thế trong trn lượt v. Điu đó cho thy khong cách 2-0 chưa phn ánh hoàn toàn din biến trên sân. Trước màn tái đấu, dù cho vn đề nhân s ca Malaysia đang khiến HLV Tan Cheng Hoe rt khó khăn trong vic la chn đội hình. Tuy nhiên, không vì thế mà tuyn Vit Nam được phép chquan. Bài hc xương máu ti Mỹ Đình năm 2014 vn còn nguyên giá tr, khi tuyn Vit Nam phi dng bước trước đối thnày, sau khi đã giành chiến thng trong trn lượt đi trên sân khách.

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    Trước li thế quá ln trước trn lượt v, HLV Kim Sang Sik đã không tung ra đội hình mnh nht. Tuy vy, nhng cái tên thay thế vn tra vượt tri trước HMã Lai. Hàng lot cơ hi được tuyn Vit Nam to ra trong hip thi đấu thnht. Trong đó pha bóng nguy him nht thuc vĐình Bc, khi anh tung ra cú dt đim quyết đoán nhưng bóng đi chch ct dc khung thành thmôn Azri Ghani bên phía Malaysia trong gang tc. Phía Malaysia cũng chcó 1 pha bóng nguy him, nhưng không thng được thmôn Lê Giang. Hip 1 kết thúc mà không có bàn thng nào được ghi.

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    Khi hip 2 trôi qua được gn 15 phút, HLV Kim Sang Sik quyết định tung Xuân Son và Tài Lc vào sân để gia tăng sc tn công và mc tiêu cthlà bàn thng. Không phlòng ông thy người Hàn Quc, chsau 3 phút có mt trên sân, Xuân Son đã lên tiếng vi cú đá bi cn thành mtstrn bán kết lượt v. Sau bàn thng, thế trn vn hoàn toàn thuc vVit Nam, và đến phút 90, cái tên Xuân Son mt ln na được xướng lên. Cú bt tc mnh mbên cánh trái ca tin đạo mang áo s12 đã khiến hu vMalaysia chy theo trong vô vng. Và cú dt đim cui cùng ca Xuân Son vào góc hp đã ấn định ts2-0 cho đội tuyn Vit Nam, cùng vi đó là chiếc vé vào chung kết gp tuyn Thái Lan.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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      Thể thao 360
      Không cản được Việt Nam
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