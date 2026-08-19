Thể thao 360 Không cản được Việt Nam Malaysia bước vào trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, với hy vọng cản bước Việt Nam như họ từng làm được 12 năm về trước. Tuy nhiên, các "Chiến binh Sao Vàng" đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học xương máu của quá khứ, khiến cho “Hổ Mã Lai” không cản được Việt Nam giành quyền chơi trận chung kết.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng trả giá đắt trước chính Malaysia vì chủ quan. 12 năm trước, tại bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam đã thắng Malaysia 2-1 ngay trên sân khách, nhưng sau đó lại thua 2-4 tại Mỹ Đình, qua đó bị loại với tổng tỷ số 4-5. Bài học ấy chắc chắn khắc sâu trong ký ức của những ai yêu mến đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng 2-0 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân Kuala Lumpur giúp các "Chiến binh Sao Vàng" nắm lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về. Bởi với kết quả này, tuyển Việt Nam chỉ cần tránh một thất bại với cách biệt từ 2 bàn trở lên là có thể giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, chính lợi thế ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu các cầu thủ chủ quan hoặc nhập cuộc với tâm lý đã nghĩ đến trận chung kết. Do vậy, HLV Kim Sang Sik cần phải có sự tôn trọng đối thủ nhất định, lựa chọn cách chơi phù hợp, để giữ vững lợi thế đã có từ trận bán kết lượt đi. Chúng ta không nhất thiết phải tấn công bằng mọi giá mà có thể ưu tiên kiểm soát bóng, giữ cự ly đội hình và chờ thời cơ để kết liễu đối thủ ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Bước vào trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, Malaysia rơi vào thế không còn gì để mất. Thấy bại 0-2 trong trận bán kết lượt đi, khiến cho “Hổ Mã Lai” nếu muốn kéo trận đấu vào hiệp phụ, thì buộc phải thắng Việt Nam với cách biệt 2 bàn. Còn nếu muốn giành vé vào chung kết ngay sau 90 phút, họ cần thắng cách biệt 3 bàn. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi Malaysia đang chịu tổn thất lớn về lực lượng. Trong thế “cùng đường” ấy, chắc chắn đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe buộc phải tấn công để sớm tìm kiếm bàn thắng ngay tại Mỹ Đình nếu muốn lật ngược tình thế. Thực tế cho thấy, ở trận bán kết lượt đi, nếu thủ môn Lê Giang không có những pha cứu thua quan trọng, tuyển Việt Nam chưa chắc có lợi thế lớn như thế trong trận lượt về. Điều đó cho thấy khoảng cách 2-0 chưa phản ánh hoàn toàn diễn biến trên sân. Trước màn tái đấu, dù cho vấn đề nhân sự của Malaysia đang khiến HLV Tan Cheng Hoe rất khó khăn trong việc lựa chọn đội hình. Tuy nhiên, không vì thế mà tuyển Việt Nam được phép chủ quan. Bài học xương máu tại Mỹ Đình năm 2014 vẫn còn nguyên giá trị, khi tuyển Việt Nam phải dừng bước trước đối thủ này, sau khi đã giành chiến thắng trong trận lượt đi trên sân khách.

Trước lợi thế quá lớn trước trận lượt về, HLV Kim Sang Sik đã không tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy vậy, những cái tên thay thế vẫn tỏ ra vượt trội trước “Hổ Mã Lai”. Hàng loạt cơ hội được tuyển Việt Nam tạo ra trong hiệp thi đấu thứ nhất. Trong đó pha bóng nguy hiểm nhất thuộc về Đình Bắc, khi anh tung ra cú dứt điểm quyết đoán nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Azri Ghani bên phía Malaysia trong gang tấc. Phía Malaysia cũng chỉ có 1 pha bóng nguy hiểm, nhưng không thắng được thủ môn Lê Giang. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Khi hiệp 2 trôi qua được gần 15 phút, HLV Kim Sang Sik quyết định tung Xuân Son và Tài Lộc vào sân để gia tăng sức tấn công và mục tiêu cụ thể là bàn thắng. Không phụ lòng ông thầy người Hàn Quốc, chỉ sau 3 phút có mặt trên sân, Xuân Son đã lên tiếng với cú đá bồi cận thành mở tỉ số trận bán kết lượt về. Sau bàn thắng, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Việt Nam, và đến phút 90, cái tên Xuân Son một lần nữa được xướng lên. Cú bứt tốc mạnh mẽ bên cánh trái của tiền đạo mang áo số 12 đã khiến hậu vệ Malaysia chạy theo trong vô vọng. Và cú dứt điểm cuối cùng của Xuân Son vào góc hẹp đã ấn định tỉ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, cùng với đó là chiếc vé vào chung kết gặp tuyển Thái Lan.