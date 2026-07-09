Pháp luật - Đời sống Khống chế kịp thời vụ cháy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt Chiều 9/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai chữa cháy tại tầng hầm một căn nhà trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng hầm nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát tại khu vực tầng hầm của căn nhà, tạo nhiều khói lan ra khu vực xung quanh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động 5 xe chữa cháy, nhiều thiết bị chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, CNCH.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tập trung khống chế đám cháy

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Đà Lạt, Công an phường, lực lượng dân quân và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy.

Quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đám cháy xảy ra tại tầng hầm, trong khi lối tiếp cận chỉ có một cửa ra vào rộng khoảng 0,5 m, gây hạn chế trong việc đưa lực lượng, phương tiện vào bên trong. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các công trình liền kề.

Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, rà soát bên trong khu vực xảy ra cháy, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.