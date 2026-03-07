Khống chế vụ cháy tại khu đô thị Văn Phú, TP.Hà Nội khiến 2 người tử vong Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP.Hà Nội đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại một ngôi nhà 4 tầng ở khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, ghi nhận 2 nạn nhân tử vong.

Vào lúc 13 giờ 35 phút ngày hôm nay, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP.Hà Nội. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã điều động 05 xe chữa cháy, 01 xe thang, 02 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường.

Triển khai công tác cứu nạn và chữa cháy

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã phát triển tự do khoảng 15 phút, bùng phát mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng 1 tum (diện tích khoảng 70m2) và đang lan nhanh lên các tầng phía trên. Do khói khí độc dày đặc, lực lượng dân phòng và người dân địa phương dù đã nỗ lực chữa cháy ban đầu nhưng không thể tiếp cận bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các tổ công tác sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận các tầng tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, đội hình xe thang được triển khai để khống chế ngọn lửa tại tầng 2 và tầng 3, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Hậu quả và công tác điều tra

Đến khoảng 14 giờ 00 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 14 giờ 07 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 02 nạn nhân đã tử vong bên trong ngôi nhà và tiến hành bàn giao cho cơ quan y tế.

Hiện nay, Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính các nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.