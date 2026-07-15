Thể thao 360 Không có lần thứ 3 Đối đầu với Tây Ban Nha tại bán kết, Pháp hướng tới lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết một kỳ World Cup. Tuy nhiên, không có lần thứ 3 cho “Gà trống Gôloa”, khi Mbappe cùng các đồng đội bị Tây Ban Nha đánh bại với tỉ số 2-0.

Tây Ban Nha và Pháp là một cặp đấu nhiều duyên nợ, nhưng chủ yếu là những trận cầu mang tính chất giao hữu suốt thời gian dài, trước khi 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu đối đầu nhau ở những giải đấu chính thức. Theo thống kê, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 38 lần. Trong đó, trận đầu tiên diễn ra vào năm 1922, khi Pháp thua đậm 0-4. Tuy nhiên, lần gặp gỡ này được xem là cuộc đối đầu sinh tử để hướng tới danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới, do vậy cả 2 đều quyết tâm tung ra hơn 100% sức lực. Hành trình của “Gà trống Gôloa” trên đất Bắc Mỹ diễn ra rất thuận lợi, khi thầy trò HLV Didier Deschamp toàn thắng cả 6 trận, dẫn đầu bảng I trước khi vượt qua Thụy Điển, Paraguay và Maroc tại vòng knock-out, ghi tổng cộng 16 bàn thắng. Những chiến thắng ấn tượng đó ghi đậm dấu ấn của bộ ba tấn công Mbappe, Dembele, Michael Olise. Và nếu như Mbappe cùng các đồng đội phát huy tối đa điểm mạnh tấn công, “Gà trống Gôloa” có thể sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, khi Pháp phải đối mặt với một Tây Ban Nha quá xuất sắc ở mọi vị trí trên sân, và “Gà trống Gôloa” buộc phải nhìn “Bò tót” giành vé vào chung kết.

Ở phía đối diện, tại vòng tứ kết, Tây Ban Nha phải khá vất vả mới vượt qua Bỉ, nhờ sai lầm của thủ thành Lammens. Unai Simon cũng phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên sau 5 trận giữ sạch lưới, sau cú đánh đầu của De Keletaere. Trên hàng công, Lamine Yamal vẫn trong quá trình lấy lại thể trạng tốt nhất. Mikel Oyarzabal dù chơi hiệu quả nhưng không phải mẫu trung phong cắm thực thụ. Do vậy, có thể nhận định Pháp có phần trên chân Tây Ban Nha trong cuộc chạm trán tại trận bán kết 1 tại World Cup 2026. Dẫu vậy, Tây Ban Nha có đủ cơ sở để tự tin trước cuộc tái đấu này. La Roja đã thắng 7 trong 10 lần đối đầu gần nhất với Pháp. Mặt khác, trong đội hình của “Bò tót”, niềm hy vọng Lamine Yamal dù chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng ngôi sao tuổi Teen vẫn là nguồn cảm hứng chính trong những chiến thắng của Tây Ban Nha trong những trận đấu đã qua. Và rạng sáng 15/7, chính ngôi sao tuổi teen này đã góp công lớn trong chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha trước tuyển Pháp, để giành quyền vào chung kết.

Lịch sử đối đầu hiện nghiêng về phía Tây Ban Nha với 18 thắng, trong khi Pháp thắng 13 lần và còn lại là 7 trận hòa. Và trong lần đối đầu này có vẻ như mọi sự thuận lợi cũng nghiêng về “Bò tót”. Trong thế trận đôi công hấp dẫn, nhưng cả 2 đội không thể ghi bàn, Tây Ban Nha được hưởng quả penalty, khi cú phá bóng lên của Digne không trúng bóng mà trúng người Lamine Yamal trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal sút bóng chân trái vào góc phải khung thành đầy quyết đoán, khiến cho thủ môn Maignan đã đổ người đúng hướng vẫn không thể cản phá cứu thua cho Pháp. Tỷ số được mở 1-0 cho Tây Ban Nha ở phút 22. Những phút sau đó, trận đấu tiếp tục diễn ra rất hấp dẫn với màn ăn miếng trả miếng của cả 2 đội, nhưng chỉ dừng lại ở hai từ cơ hội.

Và phải đến phút 58, trận đấu mới có bàn thắng thứ 2. Tây Ban Nha tiếp tục là đội ghi bàn. Trong một tình huống tham gia tấn công, hậu vệ cánh Porro thi đấu như một tiền đạo, với pha đập nhả ăn ý một chạm cùng Dani Olmo, trước khi anh thoát xuống đối mặt và hạ gục thủ môn Maignan bằng cú dứt điểm chân phải tinh tế, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. 3 phút sau, Lamine Yamal bị từ chối một siêu phẩm, khi anh mắc lỗi việt vị chỉ vài centimet. Thế trận giằng co kéo dài cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Với chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết. Đối thủ của họ trong trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết thứ 2, giữa đội tuyển Anh và các nhà ĐKVĐ Argentina.