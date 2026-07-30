Thể thao 360 Không có lần thứ 3 Đội bóng đến từ giải Hạng nhất Anh - Wrexham bất ngờ đánh bại cả Leeds và Man United trong 2 trận giao hữu đầu mùa. Tuy nhiên, không có lần thứ 3 cho Wrexham, khi họ phải đối đầu với Liverpool đang có khởi đầu mạnh mẽ dưới triều đại của tân HLV Andoni Iraola.

Wrexham gây sốc khi đánh bại Man United trong trận đấu giao hữu mới đây

Trước màn đối đầu với Liverpool vào sáng 30/7 (giờ HN), Wrexham đã có vài trận giao hữu từ trước đó, trong đó họ đánh bại cả Man United lẫn Leeds United. Tuy nhiên, trận đấu với “lữ đoàn đỏ” được xem là thử thách khó khăn nhất đối với Wrexham. Bởi lẽ trong khi 2 đối thủ của Wrexham là Leeds và Man United trước đó, đều mới trở lại thi đấu, thì Liverpool đã có màn ra mắt thuyết phục trước Sunderland. Điều đó cho thấy “Lữ đoàn đỏ” đã có sự chuẩn bị khá tốt cho mùa giải mới. Và dù cho phải gặp đối thủ cứng cựa như Liverpool, nhưng một khi đã giành 2 chiến thắng trước các đội bóng đánh giá cao hơn như Man United và Leeds, Wrexham rất muốn có trận thứ 3 liên tiếp thắng được một CLB ở Ngoại hạng Anh trong mùa hè này. Tuy nhiên đại diện đến từ giải hạng Nhất Anh đã không thể có chiến thắng thứ 3, khi đối đầu với Liverpool đang hồi sinh mạnh mẽ.

Tân HLV Andoni Iraola được kỳ vọng mang tới sức sống mới cho Liverpool

Về phía Liverpool, “Lữ đoàn đỏ” đã lập kỷ lục câu lạc bộ về số trận thua nhiều nhất trong một mùa giải ở thế kỷ này, với 20 trận thua và chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh, một kết quả gây sốc dẫn đến việc Slot bị sa thải vào cuối mùa giải. Ngay sau đó, HLV Andoni Iraola, được chọn làm người thay thế. Giờ đây, những ai yêu mến Liverpool đang rất mong chờ được chứng kiến một “Lữ đoàn đỏ” lột xác dưới triều đại mới. Và dù cho mới chân ướt chân ráo tiếp quản Liverpool, song cựu huấn luyện viên của Bournemouth đã phần nào đáp ứng hy vọng của người hâm mộ, khi có được chiến thắng 4-2 trước Sunderland cùng vô số những kỳ vọng và lạc quan. Đặc biệt trong trận đấu này, Iraola đã giúp Liverpool thể hiện đúng với phong cách pressing cường độ cao mà ông từng xây dựng tại Bournemouth. Tuy vậy, trong lần đối đầu với Wrexham, “Lữ đoàn đỏ” phải vất vả mới vượt qua đại diện đến từ giải hạng Nhất với cách biệt tối thiểu 1-0.

Ở thế kèo trên, Liverpool khởi đầu áp đảo toàn diện trước Wrexham Ngay phút thứ 8, Calum Scanlon có tình huống thoát xuống rồi dứt điểm, nhưng thủ môn Ward của đã cản phá thành công. Đến phút 21, đến lượt Davis Keillor-Dunn bên phía Wrexham thử thách khung thành Liverpool. Tuy nhiên, cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm của Keillor-Dunn, bóng đi chệch cột dọc. Những phút còn lại của hiệp 1, dù cả 2 đội đều có những pha dứt điểm, nhưng bóng đều không đủ hiểm hóc để mở tỷ số. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 75, từ cú sút của Rio Ngumoha bên phía Liverpool, bóng đập chân hậu vệ Wrexham đổi quỹ đạo bay khiến thủ thành Callum Burton bất lực. Những phút còn lại, Liverpool cho thấy sự vượt trội với hàng loạt sự thay đổi người trong hiệp 2. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Liverpool. Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, HLV Andoni Iraola cho thấy ông xứng đáng với niềm tin của ban lãnh đạo đội chủ sân Anfiel giành cho mình.