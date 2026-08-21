Pháp luật về bảo vệ môi trường không quy định việc UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, cấp giấy biên nhận trong quá trình tiếp nhận đăng ký môi trường tại UBND cấp xã.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 3 Điều 168 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ông Trần Vũ (Đà Nẵng) nhận thấy quy định hiện hành chỉ nêu nội dung "tiếp nhận đăng ký môi trường", nhưng chưa quy định rõ: hình thức tiếp nhận hồ sơ; quy trình tiếp nhận; mẫu giấy tiếp nhận hoặc biên nhận; thời hạn tiếp nhận hoặc phản hồi; trách nhiệm xử lý của UBND cấp xã.

Do chưa có hướng dẫn thống nhất nên hiện nay mỗi địa phương thực hiện một cách khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể: Có địa phương tiếp nhận hồ sơ rất nhanh thông qua Bộ phận Một cửa (Trung tâm Hành chính công), cấp giấy biên nhận có xác nhận của UBND ngay tại thời điểm tiếp nhận để doanh nghiệp làm căn cứ triển khai các thủ tục tiếp theo. Có địa phương chỉ thực hiện đóng dấu công văn đến mà không cấp giấy biên nhận hoặc xác nhận tình trạng xử lý hồ sơ. Có địa phương không tiếp nhận hồ sơ thông qua Bộ phận Một cửa hoặc dịch vụ công trực tuyến, mà yêu cầu doanh nghiệp nộp trực tiếp cho chuyên viên phụ trách; không có xác nhận ngày nhận hồ sơ, sau nhiều tháng vẫn không xử lý và không có phản hồi chính thức. Có địa phương sau khi chuyên viên tiếp nhận thì tổ chức kiểm tra rồi mới cấp giấy tiếp nhận. Có địa phương sau khi đã tiếp nhận hồ sơ qua Bộ phận Một cửa (văn thư UBND) thì nhiều tháng sau mới ban hành văn bản trả hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa rất chi tiết, kéo dài thời gian xử lý và ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án của doanh nghiệp. Các cơ quan ban ngành yêu cầu giấy tiếp nhận để thuận lợi cho việc xử lý hồ sơ nên doanh nghiệp phải cố gắng để có giấy biên nhận có xác nhận của UBND tiếp nhận.

Ông Vũ hỏi, theo quy định hiện hành, thủ tục "tiếp nhận đăng ký môi trường" đúng quy định phải được thực hiện như thế nào? Cơ quan tiếp nhận có bắt buộc phải cấp giấy tiếp nhận hoặc giấy biên nhận hồ sơ hay không? Thời hạn tiếp nhận, phản hồi hoặc trả kết quả là bao lâu?

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận có phải thông báo trong thời hạn nhất định hay không? Việc kéo dài nhiều tháng mà không tiếp nhận hoặc không phản hồi hồ sơ có phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm hay không?

Hiện nay đang có chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và triển khai dự án. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường còn thiếu thống nhất, kéo dài thời gian xử lý và phát sinh nhiều yêu cầu không cần thiết, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Ông Vũ đề nghị cơ quan có thẩm quyền: có hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về quy trình tiếp nhận đăng ký môi trường; quy định rõ hình thức tiếp nhận, giấy biên nhận và thời hạn xử lý; tăng cường kiểm tra việc thực hiện tại cấp xã để tránh gây phiền hà, chậm trễ cho doanh nghiệp.

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đăng ký môi trường không phải là thủ tục hành chính do đó pháp luật về bảo vệ môi trường không quy định trình tự, thủ tục, thời gian và kết quả giải quyết.

Việc tiếp nhận đăng ký môi trường đã được quy định cụ thể tại khoản 3, khoản 7 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 23 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT).

Theo đó, UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của chủ dự án, cơ sở bằng hình thức nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua bản điện tử. UBND cấp xã cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp quốc gia.

Như vậy, pháp luật về bảo vệ môi trường không quy định việc UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, cấp giấy biên nhận trong quá trình tiếp nhận đăng ký môi trường tại UBND cấp xã.