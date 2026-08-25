Giáo dục - Đào tạo Không để học sinh Lâm Đồng bỏ lỡ cơ hội học tập vì hoàn cảnh khó khăn Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các địa phương, trường học rà soát các đối tượng, không để học sinh bỏ lỡ cơ hội học tập vì hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức (xã Tuy Đức)

Ngày 25/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức (xã Tuy Đức) và Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (phường Đông Gia Nghĩa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tại Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (phường Đông Gia Nghĩa)

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức, năm học 2026 - 2027, trường có 25 lớp với gần 1.100 học sinh. Hiện trường còn thiếu 7 phòng học và 10 giáo viên, gây khó khăn trong tổ chức dạy học, nhất là khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Báo cáo với đoàn công tác, UBND xã Tuy Đức cho biết, sau sắp xếp, trên địa bàn xã còn 7 trường học. Các cơ sở giáo dục đã chủ động vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan trường học và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón học sinh trong năm học mới.

Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Trần Văn Sĩ kiến nghị một số nội dung

Địa phương kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; đồng thời hỗ trợ bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu và các trang thiết bị phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tại Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, năm học mới, trường có hơn 500 học sinh, được bố trí thành 15 lớp. Nhà trường đã hoàn thành việc phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu và ban hành kế hoạch giáo dục năm học.

Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ năm học mới

Đến nay, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu và thiết bị cần thiết cho học sinh cơ bản được cung cấp đầy đủ. Công tác chuyên môn đầu năm, các nội dung tập huấn và điều kiện phục vụ triển khai chương trình giáo dục cũng đã được nhà trường chuẩn bị.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương tinh thần chủ động của xã Tuy Đức, phường Đông Gia Nghĩa và các cơ sở giáo dục trong chuẩn bị năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương tinh thần chủ động của các trường học, địa phương

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027, bảo đảm đúng tiến độ, có kết quả cụ thể; quá trình thực hiện phải đồng bộ, thực chất.

Liên quan đến việc sắp xếp lại mạng lưới trường học, đồng chí Nguyễn Minh lưu ý các địa phương phải bảo đảm việc tổ chức, sắp xếp không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, quyền lợi của học sinh. Đồng thời, cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên để có phương án bố trí phù hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh

Đối với cán bộ quản lý sau sắp xếp, nếu phù hợp chuyên môn, địa phương nghiên cứu, tham mưu điều động, bố trí công tác tại các trường THPT trên địa bàn, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực giáo dục, tránh lãng phí đội ngũ có kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng yêu cầu từ nay đến ngày khai giảng, các địa phương và nhà trường tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ cơ sở vật chất. Những hư hỏng nhỏ cần chủ động bố trí kinh phí khắc phục ngay, bảo đảm an toàn cho học sinh và hoạt động chuyên môn.

“ Các đơn vị cần tăng cường xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp không gian trường học theo hướng an toàn, thân thiện, sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo môi trường học tập thuận lợi và không khí thi đua sôi nổi trong năm học mới. Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tiếp tục rà soát các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo, nhất là việc mua sắm, bổ sung trang thiết bị và cung cấp cho các trường học, học sinh.

Ngành Giáo dục phối hợp với các trường học, địa phương và sở, ngành liên quan rà soát kỹ nhu cầu, xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp, tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn lực theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra khu vực bếp ăn của Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng

Đối với 2 cơ sở giáo dục kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức, phân công giáo viên phù hợp, đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh nội trú.

Trường hợp học sinh trúng tuyển nhưng chưa làm thủ tục nhập học, nhà trường chủ động liên hệ, tìm hiểu nguyên nhân và phối hợp với gia đình, địa phương vận động các em đến trường.