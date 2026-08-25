Thời sự Lâm Đồng Không để thiên tai trở thành lực cản tăng trưởng Từ cảnh báo sớm, bảo đảm an toàn hồ chứa đến bảo vệ sản xuất, Lâm Đồng đang tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai, nhằm hạn chế thiệt hại và giữ nhịp tăng trưởng kinh tế.

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Chủ động trước mùa mưa

Từ những trận mưa lớn, lốc xoáy, sạt lở xảy ra trong tháng 7, tháng 8, rủi ro thiên tai đang gia tăng ngay trong mùa sản xuất cao điểm của Lâm Đồng. Sầu riêng bước vào chính vụ thu hoạch, cà phê chuẩn bị niên vụ mới, trong khi nhiều tuyến đường giao thông giữ vai trò kết nối sản xuất với đầu mối tiêu thụ cũng bị đe dọa do sạt lở. Phòng, chống thiên tai không còn là nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân mà gắn trực tiếp với duy trì sản xuất, bảo vệ hạ tầng và duy trì động lực tăng trưởng.

Chính vì vậy, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026 đang là áp lực lớn đối với Lâm Đồng. Theo kịch bản tăng trưởng được điều chỉnh, để đạt con số tăng trưởng từ 10% trở lên thì quý III, quý IV/2026 phải tăng trưởng trên 11,5%.

Tuy nhiên, thời điểm này, Lâm Đồng bước vào giai đoạn cao điểm của mưa bão. Tình trạng thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 18 - 20/8, thiên tai gây thiệt hại ước khoảng 550 triệu đồng. Toàn tỉnh có 15 căn nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ trên một số tuyến đường tại các xã Hàm Thuận Nam, Đạ Huoai và phường Lâm Viên - Đà Lạt, một số vị trí trên ĐT722 qua xã Đam Rông 4 xảy ra sạt lở, gây cản trở giao thông.

Trước tình trạng này, trong nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ngành, địa phương chủ động triển khai hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro năm 2026. Trong đó, việc tăng cường theo dõi, dự báo, bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi, sạt lở đất, lũ quét cần đặt lên hàng đầu. Điểm đáng chú ý là yêu cầu phòng ngừa được đặt ngay trong kịch bản tăng trưởng, thay vì chỉ được xem là nhiệm vụ ứng phó khi thiên tai xảy ra.

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Giữ nhịp tăng trưởng

Trong phòng, chống thiên tai, thời gian là yếu tố quyết định mức độ thiệt hại. Vì vậy, việc cảnh báo sớm và kịp thời thông tin đến chính quyền, người dân để chủ động ứng phó là hết sức quan trọng. Đặc biệt, cảnh báo phải đến được với nơi có nguy cơ. Nhất là đối với vùng núi, ven sông suối, dưới chân taluy, thông tin phải đủ sớm để người dân di chuyển người, tài sản; chính quyền xác định được điểm nguy hiểm, tuyến đường có thể bị chia cắt để có phương án hành động.

Đối với nông nghiệp, tỉnh cũng đặt ra tình huống về tình trạng hạn hán, El Nino có thể gia tăng, kịch bản tăng trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh tổ chức sản xuất, gắn với kế hoạch sản xuất và bảo đảm nguồn nước tưới, sinh hoạt.

Ngành Nông nghiệp chủ động chuyển đổi cây trồng, mùa vụ nhằm ứng phó với các yếu tố bất thuận của thời tiết

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên, công tác phòng, chống thiên tai phải được thực hiện chủ động, từ theo dõi diễn biến thời tiết, nâng cao chất lượng dự báo đến rà soát, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng.

Với mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cũng là bảo vệ thành quả tăng trưởng. Theo đó, khi một vùng sản xuất được bảo vệ là giữ được một mùa vụ; một tuyến đường an toàn là giữ được dòng lưu thông hàng hóa; một hồ chứa vận hành an toàn là giảm nguy cơ cho vùng hạ du… Do đó, chủ động phòng ngừa là biện pháp để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và cũng là cách giữ ổn định các vùng sản xuất, bảo vệ hạ tầng và duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.