Không đóng BHXH có được mua nhà ở xã hội?

Pháp luật về nhà ở quy định để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập), không quy định về việc tham gia bảo hiểm.

Ông Vũ Văn Tuấn (Thanh Hóa) là người lao động làm việc tại khu công nghiệp, có tham gia BHXH và thu nhập thuộc diện đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Vợ ông cũng có thu nhập ổn định, có xác nhận của công ty nhưng hiện chưa tham gia BHXH. Hai vợ chồng hiện chưa có nhà ở.

Ông Tuấn hỏi, vợ ông không tham gia BHXH nhưng có xác nhận thu nhập của công ty thì có đủ điều kiện hay không? Hồ sơ cần bổ sung những giấy tờ gì trong trường hợp này?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về nhà ở quy định để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập), không quy định về việc tham gia bảo hiểm.

Điều 29, 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định điều kiện về nhà ở và thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 và Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026) như sau:

"Điều 29. Điều kiện về nhà ở

1. Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) được xác định là không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị xác nhận về điều kiện nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội xác nhận theo quy định tại khoản này.

… Điều 30. Điều kiện về thu nhập

1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

c) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận".

Về các giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội đã được quy định tại Phụ lục I Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025, Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026).