Tháng 4/2026, gia đình bà Nguyễn Thu Hà (Tuyên Quang) làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng 360 m2 đất nông nghiệp sang đất ở, UBND xã đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và có thông báo thuế.

Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà Hà không đủ khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất. Bà Hà hỏi, bà có thể xin hủy quyết định cho phép chuyển mục đích của xã hay không?

Theo bà Hà tìm hiểu thì hiện nay chưa có quy định nào cho phép hủy quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Bà cũng muốn biết, trường hợp của bà có thuộc khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BCT-BXD-BNN&MT-KTNN-TTCP hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 là giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; ngày 31/01/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2026), theo đó đã giao UBND cấp tỉnh căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho UBND cấp tỉnh và cho phép phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Do vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin ghi nhận vướng mắc nêu trên của bà để tiếp tục theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương; đồng thời nghiên cứu, rà soát hoàn thiện quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan để bảo đảm việc áp dụng được thống nhất trên phạm vi toàn quốc.