Không có quy định về việc sử dụng nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh của năm sau để chi trả các khoản chưa thanh toán của năm trước. Việc chi trả được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Thông tư số 56/2022/TT-BTC và điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 347/2025/NĐ-CP và trong phạm vi nguồn thu khám chữa bệnh của đơn vị.

Ông Trần Đại Toàn công tác tại trung tâm y tế khu vực (đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP). Trong năm 2025, do nguồn thu không bảo đảm (thu không đủ bù chi), đơn vị phát sinh một số khoản chi có tính chất tiền lương (phẫu thuật, thủ thuật, tiền trực) và sửa chữa, mua sắm vật tư thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh nhưng chưa có nguồn chi trả, đang hạch toán treo trên TK 334 và TK 331.

Ông Toàn hỏi, đơn vị có được sử dụng nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh của năm 2026 để chi trả cho các khoản nợ treo nêu trên hay không? Nếu được thì căn cứ theo văn bản quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định về phân loại mức độ tự chủ tài chính của Trung tâm y tế đa chức năng như sau:

Trung tâm được sử dụng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác, nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này để chi cho các hoạt động của Trung tâm.

Theo quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tại khoản 1 Điều 12 quy định về lập dự toán: Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị sự nghiệp công lập dự toán thu, chi ngân sách và cung cấp hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về NSNN và Điều 32 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; trong đó có quy định về dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ.

Tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định lập dự toán đối với đơn vị nhóm 3: "Căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị lập kế hoạch về số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công và dự toán thu, chi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên".

Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 56/2022/TT-BTC quy định: Đối với dự toán thu, chi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN và các hoạt động dịch vụ khác: Đơn vị sự nghiệp công tự xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Tại khoản 6 Điều 13 Thông tư số 56/2022/TT-BTC quy định về phân bổ và giao dự toán đối với dự toán thu, chi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN và các hoạt động dịch vụ khác: Cơ quan quản lý cấp trên không giao dự toán thu, chi cho các đơn vị sự nghiệp công. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công quyết định dự toán thu, chi trên cơ sở kế hoạch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: Trường hợp đơn vị giao dịch đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng đối với nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan nhà nước theo quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí của đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4), nguồn thu phí được để lại theo pháp luật về phí, lệ phí của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng theo đề nghị của đơn vị giao dịch khi khoản chi có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao, trong phạm vi số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Theo các quy định nêu trên, không có quy định về việc sử dụng nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh của năm sau để chi trả các khoản chưa thanh toán của năm trước. Việc chi trả được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Thông tư số 56/2022/TT-BTC và điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 347/2025/NĐ-CP nêu trên và trong phạm vi nguồn thu khám chữa bệnh của đơn vị.