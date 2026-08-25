Pháp luật - Đời sống Không gọi lại những cuộc “nhá máy” từ số điện thoại lạ Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không gọi lại các số điện thoại lạ "nhá máy", bởi đây có thể là bước đầu để các đối tượng rà soát dữ liệu, phân loại mục tiêu và thực hiện các kịch bản lừa đảo sau đó.

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục nhận các cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, thời gian đổ chuông chỉ khoảng 1- 3 giây rồi ngắt. Tình trạng này lặp lại trong nhiều ngày, tạo ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Các số điện thoại thường xuất hiện với những đầu số như "022"..., "024"..., "028"....

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là thủ đoạn được các đối tượng xấu sử dụng để rà soát, xác thực dữ liệu người dùng. Khi người dân bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống có thể xác định số điện thoại đang hoạt động. Đáng chú ý, một số nhóm lừa đảo còn sử dụng công nghệ phân tích giọng nói để thu thập thông tin, suy đoán giới tính, độ tuổi và mức độ cảnh giác của người nghe, từ đó phân loại những người có khả năng trở thành mục tiêu.

Không dừng lại ở việc thu thập dữ liệu, việc gọi lại các số điện thoại lạ còn tiềm ẩn nguy cơ bị chuyển hướng sang đầu số nước ngoài, phát sinh cước phí cao. Giọng nói của người dùng cũng có thể bị ghi âm, cắt ghép để phục vụ các hình thức giả mạo, lừa đảo tinh vi hơn.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không gọi lại các số điện thoại lạ, nhất là khi chưa xác định được người gọi và mục đích cuộc gọi. Khi nhận thấy cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân nên bỏ qua, chặn số và báo cáo cho nhà mạng.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật khác qua điện thoại cho người không xác định được danh tính. Không truy cập đường link, tải hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.