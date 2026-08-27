Không hợp thức hóa tồn tại, vi phạm dự án đầu tư ngoài ngân sách
Lâm Đồng thống nhất quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc và phương pháp xử lý, không hợp thức hóa tồn tại, vi phạm.
Đốc thúc tháo gỡ tiếp 203 dự án
Hiện nay, tỉnh đang đôn đốc giải quyết vướng mắc đối với 203 dự án đầu tư ngoài ngân sách còn lại với tổng vốn đầu tư hơn 239,995 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 18.427,89 ha. Cụ thể gồm 17 dự án thuộc thẩm quyền của Trung ương do chồng lấn quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản; vướng khi thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
186 dự án thuộc thẩm quyền tháo gỡ của địa phương, trong đó gồm 12 dự án chồng lấn khu vực dự trữ khoáng sản, 21 dự án thuộc phạm vi áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù Nghị quyết số 29 của Quốc hội, 112 dự án có vướng mắc thực hiện tháo gỡ theo quy định hiện hành của pháp luật, 36 dự án thuộc diện xem xét rà soát thu hồi đất hoặc chấm dứt hoạt động và 5 dự án chưa có chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư.
Trước đó, tỉnh đã có nhiều giai đoạn giải quyết và kết quả đã tháo gỡ 162 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 74.053 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 6.118 ha.
Phát biểu tại cuộc họp mới đây của tỉnh, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sở đang quyết tâm cao để đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các dự án liên quan đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản. Hoạt động này được lãnh đạo sở nắm tiến độ thường xuyên, các đơn vị trực thuộc sở tăng cường phối hợp trong tổng hợp số liệu, hồ sơ, thống nhất phương pháp xử lý bảo đảm đúng với quy định của pháp luật.
Thống nhất quan điểm, nguyên tắc xử lý chung
Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giải quyết khó khăn các dự án ngoài ngân sách giai đoạn 3 cho biết: Càng bước vào giai đoạn cuối, tính chất khó khăn, vướng mắc càng lớn, sẽ không còn tâm lý dễ làm trước, khó làm sau mà làm cho ra kết quả tốt nhất, trong thời gian sớm nhất. Nhưng Lâm Đồng thống nhất một quan điểm chỉ đạo, một nguyên tắc và một phương pháp xử lý. Từ đó, tỉnh bảo đảm từng vụ việc được xem xét xuyên suốt, đồng bộ, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, không để cùng một nội dung có nhiều cách hiểu, cách đề xuất hoặc cách xử lý khác nhau giữa các cơ quan.
“Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không hợp thức hóa tồn tại, vi phạm, không bỏ qua nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm khắc phục hậu quả hoặc trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước”, đồng chí Lê Trọng Yên khẳng định.
Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh, hiện nay Lâm Đồng ưu tiên xử lý ngay các dự án đã đủ căn cứ, không chờ xử lý đồng loạt; đồng thời, tập trung giải quyết các dự án phức tạp, tồn đọng kéo dài. Dự án nào có khả năng xử lý ngay thì khẩn trương tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, không chờ kết quả rà soát chung của toàn bộ danh mục.
Một số dự án dự kiến sớm được tháo gỡ từ việc các sở, ngành liên quan của Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ, như dự án Trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy chế biến sữa, kết hợp tham quan du lịch văn hóa trải nghiệm của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát, xã Đơn Dương; dự án Nhà máy điện gió Phước Thể - Bình Thuận, xã Liên Hương; dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Đông Hiệp, tại xã Sơn Mỹ và các dự án đã có đủ hồ sơ.