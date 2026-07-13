Thể thao 360 Không ngăn được sự thống trị của “Người băng” Trận chung kết Wimbledon 2026 là màn đối đầu giữa 2 tay vợt hàng đầu thế giới là Sinner và Zverev. Dù rất cố gắng, song tay vợt người Đức không thể ngăn được sự thống trị của “Người băng” khi thất bại 1-3 sau 3 giờ 48 phút thi đấu.

Sinner đã được tận hưởng chuỗi 30 trận thắng từ đầu mùa giải. Đây là số trận bất bại dài nhất trong sự nghiệp của “Người băng”. Theo đó, tay vợt số 1 thế giới giành 5 danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp. Tuy nhiên, trong chuỗi trận đó lại xen kẽ giữa những nỗi thất vọng tại Australian Open (thua Novak Djokovic ở bán kết) và tại Roland Garros, Sinner thua Juan Manuel Cerundolo ngay ở vòng 2. Dù vậy, tay vợt từng giành 4 danh hiệu Grand Slam có lẽ sẽ không nghĩ về những thất bại đó khi bước vào trận chung kết Wimbledon 2026. Sau khởi đầu chật vật khi thắng Miomir Kecmanovic sau 5 set, “Người băng” đã không thua một set nào với một phong độ đỉnh cao, trong đó anh đã loại Novak Djokovic ở bán kết. Trước màn đụng độ với Zverev, Sinner đánh giá khá cao về đối thủ của mình, dù tay vợt người Đức chưa từng vượt qua vòng 4 tại Wimbledon cho đến năm nay. Tuy nhiên, không vì thế mà tay vợt số 1 thế giới để cho tay vợt người Đức đoạt 2 Grand Slam liên tiếp.

Về phía Zverev, tay vợt người Đức chắc chắn sẽ chiếm vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP từ tay Carlos Alcaraz vào thứ hai tới. Và trận chung kết Wimbledon còn là một cơ hội để Zverev phá vỡ thế độc quyền Sinner-Alcaraz ở đỉnh cao quần vợt nam. Với tất cả những gì đã đạt được trong vài tháng qua, tay vợt 29 tuổi tự tin có thể lật đổ tay vợt số 1 thế giới và trở thành tay vợt nam thứ 7 trong Kỷ nguyên mở vô địch cả Roland Garros và Wimbledon trong cùng một năm. Có 2 yếu tố để tay vợt người Đức hy vọng vào chiến thắng ở Wimbledon, đó là: mặt sân mới sẽ mang lại khởi đầu mới cho Zverev trước khắc tinh của mình. Cùng với đó, đây là lần đầu tiên, Zverev sẽ bước ra sân với tay vợt người Italy bằng sự tự tin của một nhà vô địch Grand Slam. Tuy nhiên, cả 2 yếu tố trên chưa đủ để tay vợt người Đức chặn đứng được sự thống trị của “Người băng”.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng với sự hưng phấn cao độ sau khi đoạt Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, Zverev đã khiến Sinner choáng váng ở sét đầu tiên. Sau khi buộc tay vợt số 1 thế giới bước vào loạt tie-break, tay vợt người Đức đã giành chiến thắng ở thời điểm quyết định với tỉ số 9-7, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Zverev làm được trước Sinner. Bởi đến sét thứ 2, tay vợt người Đức cũng buộc Sinner vào loạt tie-break, nhưng lần này Zverev không thể có chiến thắng thứ 2. Sét 3 và sét 4 chứng kiến một Sinner thi đấu với đúng tư thế của “Độc cô cầu bại”. Tay vợt số 1 thế giới lần lượt giành chiến thắng ở 2 sét với tỉ số 6-3 và 6-4. Chiến thắng tại trận chung kết Wimbledon, Sinner tiếp tục nối dài chuỗi thống trị của mình trước Zverev nói riêng và quần vợt thế giới nói chung. Và với khoảng cách lên tới 4.970 điểm so với Zverev ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP, “Người băng”, chắc chắn còn trên đỉnh thế giới rất lâu.