Ông Đỗ Đạt (Thanh Hóa) thuộc diện 6 trong các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội (công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp).

Ông Đạt đủ điều kiện về thu nhập, cung cấp bảng tiền công, tiền lương có xác nhận của cơ quan công tác (ngân hàng). Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, bên đơn vị tiếp nhận từ chối hồ sơ, yêu cầu cung cấp sao kê tài khoản, không chấp nhận bảng tiền lương có xác nhận. Do đặc thù của ngân hàng ông đang công tác không thể lấy sao kê từ tài khoản chi lương nên hồ sơ của ông bị bác.

Ông Đạt hỏi, điều này có đúng với quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 và Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026) như sau:

"Điều 30. Điều kiện về thu nhập

"1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận".

Như vậy pháp luật nhà ở quy định việc xác nhận thu nhập dựa trên bảng tiền công, tiền lương của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc; không yêu cầu cung cấp sao kê tài khoản.