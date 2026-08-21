Không quân Israel tiếp nhận máy bay tiếp dầu KC-46 Gidon thứ hai để tăng tầm tác chiến xa Không quân Israel vừa tiếp nhận chiếc máy bay tiếp dầu Gidon thứ hai tại căn cứ Nevatim, giúp nâng cao đáng kể năng lực tác chiến và vận tải chiến lược tầm xa.

Ngày 20/8, Không quân Israel (IAF) đã tiếp nhận chiếc máy bay tiếp dầu Gidon thứ hai tại căn cứ không quân Nevatim. Động thái này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng tiếp nhiên liệu trên không, góp phần mở rộng tầm hoạt động chiến thuật cho các phi đội máy bay chiến đấu của nước này.

Một máy bay tiếp dầu Boeing KC-46 của Không quân Israel đang tiếp nhiên liệu cho một máy bay chiến đấu trên không.

Trang bị kỹ thuật và khả năng tác chiến đa năng

Dòng máy bay Gidon được phát triển dựa trên khung thân Boeing KC-46 thông qua chương trình hợp tác giữa Không quân Mỹ và Không quân Israel. Được đánh giá là một trong những nền tảng tiếp dầu trên không tiên tiến hiện nay, Gidon sở hữu hệ thống tiếp nhiên liệu bằng cần cứng (boom) hiện đại, phục vụ làm nền tảng tiếp dầu chính cho các tiêm kích thuộc IAF.

Bên cạnh đó, máy bay còn tích hợp hệ thống tiếp dầu phụ sử dụng ống mềm và giỏ tiếp dầu. Mặc dù các máy bay hiện tại của Israel chưa áp dụng phương thức này, trang bị bổ sung sẽ tạo điều kiện để Gidon tiếp nhiên liệu cho phương tiện của các lực lượng đối tác trong tương lai, mở rộng khả năng phối hợp tác chiến.

Ngoài nhiệm vụ tiếp dầu cốt lõi, Gidon vượt trội về khả năng vận tải hàng hóa và hành khách. Máy bay có thể mang tối đa 18 pallet hàng hóa, thực hiện đồng thời nhiệm vụ vận tải hậu cần và tiếp dầu trong cùng một chuyến bay. Phương tiện cũng tích hợp các công nghệ an toàn hàng không tiên tiến cùng hệ thống thiết bị quân sự do Không quân Mỹ phát triển.

Tăng cường năng lực tác chiến xa và nhiệm vụ nhân đạo

Việc bổ sung dòng máy bay Gidon giúp IAF tăng cường khả năng đưa máy bay chiến đấu đến các khu vực xa hơn, vượt khỏi phạm vi Trung Đông khi cần thiết. Năng lực kéo dài thời gian hoạt động trên không được xem là yếu tố then chốt cho các chiến dịch đường dài của Israel.

Song song với các chiến dịch quân sự, Gidon cũng đáp ứng nhu cầu vận tải trợ giúp nhân đạo, sơ tán người bị thương và cứu hộ thiên tai trên phạm vi toàn cầu. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel cùng các cơ quan nhà nước có thể sử dụng khả năng vận chuyển của dòng máy bay này để đưa thiết bị, vật tư và nhân lực đến các vùng khủng hoảng bằng chuyến bay trực tiếp.

Chương trình tiếp nhận Gidon nằm trong thỏa thuận mua sắm sử dụng nguồn tài chính từ chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) của Mỹ. Israel đã đặt mua tổng cộng 6 chiếc để thay thế từng bước đội máy bay tiếp dầu Boeing 707 "Re’em" đã hoạt động khoảng sáu thập kỷ qua, góp phần duy trì sức mạnh không quân chiến lược ở khoảng cách xa.