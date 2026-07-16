Không quân Mỹ thử nghiệm thành công máy bay không người lái phóng tên lửa không đối không Sự kiện đánh dấu bước tiến của chương trình CCA khi UAV Anduril phóng tên lửa AIM-120 tiêu diệt mục tiêu mô phỏng, mở ra kỷ nguyên tác chiến hiệp đồng trên không.

Không quân Mỹ vừa thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm tên lửa không đối không từ một mẫu máy bay không người lái (UAV) chiến đấu phản lực mới. Đây là cột mốc quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng, chuyển dịch từ các dòng UAV hỗ trợ mặt đất sang các phương tiện có khả năng không chiến chủ động.

Tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ được phóng trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở bờ biển phía Đông Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố ngày 15/7, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Kenneth Wilsbach, đánh giá đợt thử nghiệm này là bước tiến chiến lược trong việc đưa các năng lực tác chiến mới vào trang bị. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Máy bay Chiến đấu Hiệp đồng (CCA), tập trung phát triển các thiết bị bay không người lái tự hành có thể phối hợp tác chiến chặt chẽ với máy bay chiến đấu có người lái.

Thử nghiệm vũ khí trên nền tảng UAV tự hành

Cuộc thử nghiệm bắn đạn thật diễn ra tại Căn cứ Không quân Edwards, California. Trong đó, mẫu máy bay không người lái do hãng Anduril phát triển đã thực hiện phóng tên lửa tầm xa AIM-120 AMRAAM, đánh trúng mục tiêu kỹ thuật số mô phỏng. Đáng chú ý, dù UAV có khả năng vận hành tự động, quyền quyết định khai hỏa cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Ông Mark Shushnar, Phó Chủ tịch phụ trách năng lượng không quân tự hành của Anduril, khẳng định đây là cuộc trình diễn khả năng tấn công toàn diện ngoài tầm nhìn (BVR) đối với mục tiêu mô phỏng. Kết quả này chứng minh tính khả thi của việc sử dụng UAV trong các kịch bản không chiến phức tạp.

Sự thay đổi trong học thuyết tác chiến không quân

Trước đây, các dòng UAV cỡ lớn của Mỹ như MQ-9 Reaper chủ yếu đảm nhiệm vai trò trinh sát và tấn công mục tiêu mặt đất. Việc tích hợp tên lửa không đối không lên UAV phản lực thế hệ mới được giới chuyên gia quân sự đánh giá là bước ngoặt thay đổi cục diện tác chiến.

Không quân Mỹ hiện có kế hoạch mua sắm hàng loạt UAV thế hệ mới từ Anduril và General Atomics. Các thiết bị này sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phát hiện máy bay đối phương tại những khu vực có hệ thống phòng không dày đặc, giảm thiểu rủi ro cho phi công.

Mẫu máy bay Nhà sản xuất Đặc điểm thiết kế vũ khí YFQ-44A Anduril Mang vũ khí trên giá treo cánh YFQ-42A General Atomics Mang tên lửa trong khoang bụng tàng hình

Trong khi mẫu YFQ-44A của Anduril thiết kế mang vũ khí bên ngoài, mẫu YFQ-42A của General Atomics lại ưu tiên khả năng tàng hình với khoang chứa vũ khí trong bụng, tương tự các dòng tiêm kích F-22 và F-35. General Atomics dự kiến sẽ thực hiện thử nghiệm bắn tên lửa từ thiết bị của mình vào cuối năm nay.

Nỗ lực này không chỉ giới hạn tại Mỹ. Năm 2024, hãng Boeing cũng đã thực hiện bắn tên lửa AIM-120 từ mẫu Ghost Bat – loại máy bay phản lực không người lái đang được phát triển cho Không quân Hoàng gia Australia, cho thấy xu hướng toàn cầu trong việc ứng dụng UAV vào tác chiến không đối không hiện đại.