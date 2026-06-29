Chính trị Không tạo 'khoảng trống thông tin' cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, kiên quyết không tạo “khoảng trống thông tin" cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị gồm có: đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích bối cảnh tình hình, những kết quả nổi bật trên các mặt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ ra tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn và nguyên nhân; thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị kiện toàn lực lượng; xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn… phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tỷ lệ “phủ xanh” thông tin tích cực tiếp tục đạt mức cao, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến người dân, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Công tác giám sát, phát hiện, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng tiếp tục được quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát diễn biến tình hình thực tiễn và các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng, không để bị động, bất ngờ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích, kết quả của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ gắn với nội dung của Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Các cơ quan tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm 2026, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp; đấu tranh với các hình thức chống phá mới sử dụng AI tạo sinh; xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều, phức tạp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng công tác tổ chức, xây dựng lực lượng; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực dự báo từ sớm, phát hiện từ xa để kịp thời, chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực, tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; những nghị quyết chiến lược của Đảng; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 40 năm Đổi mới; hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 3 cấp… kiên quyết không tạo “khoảng trống thông tin" cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá./.