Dòng chảy thông tin Không thể “ăn xổi, ở thì” 1. Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm những ngày gần đây, là việc nhiều du khách phản ánh trên mạng xã hội về việc bán hải sản không đúng chất lượng tại khu vực Bãi đá Ông Địa (phường Phú Thủy) và Làng chài Mũi Né.

Vẻ đẹp làng chài Mũi Né nếu biết tận dụng sẽ mang lại rất nhiều giá trị du lịch cho người dân địa phương. Ảnh: PN

Chỉ với vài đoạn video và hình ảnh được chia sẻ, thông tin đã lan truyền rất nhanh, kéo theo những bình luận bày tỏ sự thất vọng. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra, khi năm 2023 và những năm trước, khu vực Làng chài Mũi Né cũng từng bị phản ánh về hành vi cân gian, tráo hải sản làm xấu đi hình ảnh du lịch địa phương.

Dù sau sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện sự quyết liệt trong chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khi mời các hộ kinh doanh lên làm việc, ký cam kết không cân gian, niêm yết giá công khai, bố trí tổ tự quản và lắp đặt cân đối chứng để bảo vệ quyền lợi du khách. Tuy nhiên, những biện pháp kiểm tra, giám sát chỉ giải quyết được phần ngọn. Điều cốt lõi vẫn là ý thức của người kinh doanh.

2. Ai cũng biết, du lịch là ngành kinh tế dựa rất nhiều vào niềm tin và trải nghiệm. Một khi du khách đã hài lòng sẽ quay trở lại, đồng thời giới thiệu cho người thân, bạn bè về điểm đến, món ăn ngon. Ngược lại, chỉ một lần bị lừa dối cũng đủ để họ quay lưng với điểm đến và còn hơn thế là chia sẻ trải nghiệm tiêu cực lên mạng xã hội. Trong thời đại số, một bài đăng, một đoạn clip ngắn có thể tác động đến quyết định của hàng chục ngàn người. Vì vậy, những hành vi gian lận nhỏ trước mắt có thể gây thiệt hại rất lớn cho cả cộng đồng về sau. Vì thế vấn đề cần phải được nhìn nhận là nghiêm trọng để có giải pháp căn cơ, bền vững.

Thời gian gần đây, nhiều nỗ lực của địa phương mà ai cũng ghi nhận, đó là việc chính quyền đang nỗ lực xây dựng hình ảnh Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành điểm đến thân thiện, khi kiểm soát chặt trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an ninh trật tự để tạo không gian văn minh, hạnh phúc cho du khách. Nổi bật nhất gần đây là việc đầu tư làm đẹp cảnh quan, chỉnh trang các điểm du lịch như: Công viên Bãi đá Ông Địa, trồng hoa bằng lăng, hoa giấy trên tuyến đường dốc Lầu Ông Hoàng, cải thiện hạ tầng và quảng bá hình ảnh Mũi Né đã làm hài lòng và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Quyết tâm là vậy, nhưng chỉ cần một số ít hộ kinh doanh thiếu ý thức như trên, vô hình trung sẽ làm lu mờ những nỗ lực ấy.

Địa phương gắn biển cấm bán hàng rong khu vực Đá Ông Địa

3. Du lịch cộng đồng chỉ có thể phát triển khi người dân thực sự là chủ thể và cũng là người gìn giữ thương hiệu của quê hương mình. Thương hiệu ấy không được tạo nên chỉ bằng bãi biển đẹp hay cảnh quan hấp dẫn, mà còn được xây dựng từ những nụ cười thân thiện, nhiệt tình mến khách, sự trung thực trong mua bán và cách ứng xử văn minh với du khách.

Không ai có thể làm giàu bền vững bằng sự gian dối. Mỗi lần cân thiếu vài lạng, hay tráo đổi hải sản kém chất lượng để thu thêm vài chục hay vài trăm ngàn đồng có thể là một món lợi nhỏ trước mắt, nhưng lại đánh đổi bằng niềm tin của du khách và tương lai của chính mình. Đó chính là cách làm “ăn xổi, ở thì”, khi chỉ nhìn thấy lợi ích tức thời mà quên đi “nồi cơm” lâu dài.

Để Mũi Né tiếp tục giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn của Lâm Đồng và của cả nước, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, rất cần sự thay đổi từ chính mỗi người dân làm du lịch. Khi mỗi hộ kinh doanh đều coi chữ tín là tài sản quý giá nhất, coi du khách là một người bạn sẽ còn quay trở lại, thì du lịch địa phương mới thực sự phát triển bền vững.