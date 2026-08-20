Pháp luật - Đời sống Không tự ý sử dụng Flycam, Drone tại khu vực sân bay Liên Khương Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8, dự kiến bình quân 36–40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách. Cùng với những chuyến bay nối lại, yêu cầu bảo đảm an toàn vùng trời quanh sân bay cũng được đặt ra cấp thiết hơn.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8, dự kiến bình quân 36–40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khu vực Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nằm trong khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Người dân, doanh nghiệp, cơ sở du lịch, đơn vị truyền thông, tổ chức sự kiện, thi công, khảo sát công trình không được tự ý sử dụng Flycam, Drone, UAV tại khu vực này hoặc nơi có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay.

Không chỉ Flycam, Drone, người dân quanh khu vực sân bay cũng không được thả diều, bóng bay, đèn trời, vật thể có khả năng bay cao; không sử dụng tia laser hoặc nguồn sáng cường độ cao chiếu về phía tàu bay.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, trước khi sử dụng Flycam, Drone, UAV, người dân và tổ chức cần tìm hiểu kỹ quy định, xác định khu vực cấm, hạn chế bay và thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết. Khi phát hiện vật thể bay bất thường hướng về khu vực sân bay, cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại sẽ góp phần khôi phục kết nối hàng không, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, lực lượng Công an và các đơn vị khai thác, mà cần sự chung tay, ý thức chấp hành của mỗi người dân.