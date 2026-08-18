Dự án khu đô thị thuộc nhóm I đã có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường chuẩn bị thực hiện hồ sơ xin giấy phép môi trường để đi vào hoạt động.

Theo quy định tại mục c phần VII phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP dự án có phát sinh nước thải công nghiệp lưu lượng từ 150 m3/ngày thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Trường (TPHCM) hỏi, vậy khu đô thị chủ yếu phát sinh nước thải sinh hoạt thì có phải lập giấy phép môi trường không, hay sẽ làm đăng ký môi trường cấp tỉnh?

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp khu đô thị chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt phải xử lý có tổng lưu lượng trên 150 m3/ngày đêm xả ra môi trường thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường tại UBND cấp tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 3 Mục VII Phần A Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.