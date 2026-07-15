Khu du lịch Thung Ui 270ha tại Ninh Bình: Điểm nhấn mới trong quần thể di sản 213 tỷ USD Tọa lạc trong lòng di sản Tràng An, khu du lịch Thung Ui quy mô 270ha gây chú ý với kiến trúc Đàn Kính Thiên và triết lý Tam Tài. Công trình không chỉ tái hiện lịch sử thời Đinh mà còn là động lực tăng trưởng mới cho du lịch Ninh Bình.

Thung Ui là điểm đến mới nhất vừa chính thức đưa vào vận hành trong Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Với quy mô khoảng 270ha, dự án này được định vị là khu du lịch kết hợp giữa yếu tố sinh thái, văn hóa và tâm linh, nằm cách chùa Bái Đính khoảng 3km. Đây là thung lũng khép kín, bao bọc bởi các dãy núi đá vôi đặc trưng của vùng di sản.

Theo dữ liệu lịch sử, tại điểm cao nhất của Thung Ui, vua Đinh Tiên Hoàng đã lập Đàn Kính Thiên để cáo yết trời đất sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, khai sinh Nhà nước Đại Cồ Việt. Sự xuất hiện của khu du lịch không chỉ nhằm khai thác cảnh quan mà còn mục tiêu tái hiện không gian văn hóa gắn liền với buổi đầu dựng nước của dân tộc.

Khu du lịch Thung Ui đón đoàn khách đầu tiên. Ảnh: Báo Chính Phủ

Quy hoạch không gian và triết lý kiến trúc Tam Tài

Khác với các khu du lịch giải trí quy mô lớn tập trung vào hạ tầng nhân tạo, quy hoạch tại Thung Ui ưu tiên bảo tồn nguyên trạng hệ sinh thái tự nhiên. Phần lớn diện tích dự án vẫn giữ nguyên các hồ nước tự nhiên và thảm thực vật đặc hữu của vùng núi đá vôi Ninh Bình.

Toàn bộ đàn Kính Thiên khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo VnExpress

Điểm khác biệt cốt lõi trong kiến trúc Thung Ui nằm ở việc áp dụng triết lý Tam Tài (Thiên - Địa - Nhân) vào tổ chức không gian. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các công trình tại đây được sắp xếp để con người (Nhân môn) giữ vai trò trung tâm, kết nối giữa Đất (Địa môn) và Trời (Thiên môn).

Khu du lịch Thung Ui nằm trong quần thể khu danh thắng Tràng An. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Hành trình trải nghiệm của du khách được thiết kế theo các lớp không gian biểu tượng: khởi đầu từ Đất, nhận thức vị trí của bản thân rồi mới hướng về Trời. Cách tiếp cận này giúp công trình hòa nhập vào thiên nhiên thay vì lấn át cảnh quan xung quanh.

Thung Ui được bao bọc bởi núi và phong cảnh hữu tình. Ảnh: Trường Huy

Hạ tầng và các hạng mục trọng điểm

Trên tổng diện tích 270ha, chủ đầu tư là Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục văn hóa trọng điểm bao gồm: Đàn Kính Thiên, Điện Kính Địa, Kính Nhân, khu nhà sàn và bến thuyền. Hệ thống giao thông nội khu được thiết kế tối giản để giảm thiểu tác động đến môi trường di sản.

Khu du lịch Thung Ui khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

Bên cạnh dấu ấn triều Đinh, dự án còn tích hợp không gian văn hóa Mường với các dãy nhà sàn truyền thống và hoạt động biểu diễn cồng chiêng. Đây là chiến lược đa dạng hóa trải nghiệm, kết hợp giữa lịch sử quốc gia và bản sắc văn hóa địa phương trong cùng một điểm đến.

Nơi đây được phục dựng mang phong cách hoài cổ, được nhiều du khách yêu thích tìm đến check-in. Ảnh: Tuan Anhi - group Check in Vietnam

Tác động đến kinh tế du lịch Ninh Bình

Sự ra đời của Thung Ui được đánh giá là mảnh ghép quan trọng cho Quần thể danh thắng Tràng An – khu vực vừa được định giá khoảng 213 tỷ USD dựa trên các giá trị di sản và tiềm năng kinh tế. Sự thành công bước đầu của dự án được minh chứng qua số liệu vận hành thực tế: chỉ trong 8 ngày Tết Nguyên đán, khu du lịch đã đón khoảng 70.000 lượt khách.

Vẻ đẹp hữu tình của Thung Ui. Ảnh: Tuan Anhi - group Check in Vietnam

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 17,6 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 17,9 nghìn tỷ đồng. Những điểm đến mới như Thung Ui đóng vai trò kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, đồng thời giảm tải cho các khu vực truyền thống như Tam Cốc hay chùa Bái Đính.

Thông tin kỹ thuật dự án: