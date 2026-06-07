Khu trục hạm Kang Kon của Triều Tiên phóng loạt tên lửa và hệ thống phòng thủ trên tàu sân bay Phúc Kiến Triều Tiên thử nghiệm thực binh khu trục hạm Kang Kon với hỏa lực dày đặc, trong khi tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc trang bị hệ thống đánh chặn ngư lôi tiên tiến.

Các diễn biến quân sự mới nhất cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tư duy tác chiến hải quân và không quân của các cường quốc khu vực. Triều Tiên vừa phô diễn hỏa lực của khu trục hạm mới nhất, trong khi Trung Quốc và Nga lần lượt công bố những cải tiến quan trọng về hệ thống phòng thủ dưới nước và vai trò tác chiến của tiêm kích tàng hình.

Khu trục hạm Kang Kon của Triều Tiên và cấu hình phòng thủ chống UAV

Theo dữ liệu từ dự án giám sát KPA_bot và Militarnyi, khu trục hạm lớp Choe Hyon mang tên Kang Kon (số hiệu 52) của Triều Tiên đã thực hiện đợt bắn thử thực binh quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là màn phóng loạt 10 tên lửa hành trình Hwasal-2, loại vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu di động trên biển và đất liền.

Khu trục hạm lớp Choe Hyon Kang Kon của Triều Tiên trong đợt phóng loạt 10 tên lửa hành trình khi thử nghiệm thực binh. Ảnh: KPA BOT

Phân tích hình ảnh thực tế cho thấy Kang Kon được trang bị mạng lưới vũ khí phòng thủ tầm gần cực kỳ dày đặc. Cụ thể, một bên mạn tàu bố trí tới 4 cụm súng máy đôi, 3 vị trí súng máy đơn và một bệ pháo phòng không 30 mm. Ngoài ra, tàu còn tích hợp các hệ thống pháo ZU-23-2 và súng máy NSV. Cấu hình này vượt trội so với các tàu cùng lớp trước đó, phản ánh kinh nghiệm từ các cuộc xung đột hiện đại, nơi thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ đang trở thành mối đe dọa thường trực.

Về thông số kỹ thuật, lớp Choe Hyon là khu trục hạm đa nhiệm có lượng giãn nước 5.000 tấn. Tàu sở hữu hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) với tổng cộng 74 ống dành cho tên lửa tấn công và phòng không. Hệ thống cảm biến bao gồm 4 dàn radar mảng pha AESA, cho phép giám sát không phận và dẫn bắn chính xác. Đây là bước tiến lớn của hải quân Triều Tiên sau sự cố lật tàu Kang Kon trong quá trình hạ thủy vào tháng 5/2025 tại Chongjin.

Tàu sân bay Phúc Kiến trang bị hệ thống đánh chặn ngư lôi tiên tiến

Tại Trung Quốc, tàu sân bay Type 003 Phúc Kiến đã lộ diện công nghệ phòng thủ dưới nước mới. Theo SCMP, con tàu này được trang bị hệ thống ngư lôi chống ngư lôi (ATT) với cụm 6 ống phóng cỡ 324 mm. Đây là lớp phòng thủ cuối cùng, có khả năng tiêu diệt các ngư lôi đang lao tới trước khi chúng va chạm với thân tàu.

Hệ thống ngư lôi đánh chặn 6 ống phóng cỡ 324 mm lắp trên tàu sân bay Phúc Kiến có thể giúp tàu trở thành tàu sân bay đầu tiên trên thế giới đủ khả năng phá hủy ngư lôi đang lao tới trước khi va chạm. Ảnh: Weibo

Điểm khác biệt của hệ thống ATT trên tàu Phúc Kiến so với các hệ thống bom chìm cũ trên tàu Liêu Ninh hay Sơn Đông là độ chính xác. Ngư lôi đánh chặn sử dụng sonar băng thông rộng để phân biệt mục tiêu thật với mồi bẫy và có liên kết dữ liệu âm thanh hai chiều với tàu mẹ. Hệ thống sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu, giúp ngư lôi đạt tốc độ từ 92 đến 110 km/h chỉ trong 3 giây sau khi phóng.

Với lượng giãn nước đầy tải khoảng 80.000 tấn và hệ thống phóng điện từ (CATOBAR), Phúc Kiến không chỉ là tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc mà còn là nền tảng thử nghiệm các công nghệ hải quân tiên tiến nhất hiện nay.

Su-57 Nga chuyển hướng sang vai trò đánh chặn phòng không

Trong một diễn biến khác, tiêm kích tàng hình Su-57 Felon của Nga đang cho thấy sự thay đổi về vai trò tác chiến. Những hình ảnh mới nhất ghi lại cấu hình mang tên lửa gắn ngoài, một dấu hiệu cho thấy máy bay có thể đang chuyển từ nhiệm vụ tiêm kích tấn công tàng hình sang vai trò khí tài phòng không chiến lược.

Cấu hình mang tên lửa gắn ngoài mới xuất hiện trên Su-57 cho thấy máy bay có thể đang chuyển từ tiêm kích tấn công tàng hình sang khí tài phòng không mang nhiều tên lửa. Ảnh: Army Recognition

Việc lắp đặt tên lửa trên các giá treo ngoài sẽ làm tăng diện tích phản xạ radar (RCS), làm giảm khả năng tàng hình. Tuy nhiên, điều này cho phép Su-57 mang được nhiều tên lửa hơn, phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tầm xa các mục tiêu bay trong một hệ thống phòng không hợp nhất. Đây là bước tiến hóa về chiến thuật, tận dụng tốc độ và hệ thống radar mạnh mẽ của Su-57 để bảo vệ không phận thay vì chỉ tập trung vào các nhiệm vụ xâm nhập bí mật.

Nhìn chung, sự phát triển của khu trục hạm Kang Kon, tàu sân bay Phúc Kiến và tiêm kích Su-57 đều cho thấy các quốc gia đang tối ưu hóa vũ khí dựa trên những bài học thực chiến và yêu cầu mới về phòng thủ đa lớp, từ dưới mặt nước cho đến trên không.