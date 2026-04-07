Thể thao 360 Khuất phục ngựa ô Màn đối đầu chênh lệch nhất tại vòng 1/16, đó là nhà ĐKVĐ World Cup - Argentina, gặp “ngựa ô” - Cape Verde. Không ai nghĩ rằng, Messi và đồng đội phải cực kỳ khó khăn mới có thể khuất phục “ngựa ô” để giành quyền đi tiếp.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, không ai tin đội tuyển tí hon Cape Verde có thể chạm trán ông lớn Argentina tại vòng knock-out. Tuy nhiên, kịch bản không tưởng này đã trở thành hiện thực ở vòng 1/16 giải đấu năm nay, khi Cape Verde đã làm nên lịch sử trong lần đầu tham dự World Cup khi bất bại vòng bảng, giành vị trí thứ hai bảng H chỉ sau Tây Ban Nha. Để tới vòng knock-out này, điểm tựa của Cape Verde nằm ở thủ môn 40 tuổi Vozinha, trong đó phải kể đến trận đấu xuất thần trước Tây Ban Nha khi anh có đến 15 pha cản phá xuất thần. Đặc biệt là Cabral, lá chắn trước nút chặn cuối cùng đã có một vòng bảng cực kỳ xuất sắc, anh không chỉ phòng ngự chắc chắn, mà còn sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng trong cả 3 trận vòng bảng. Những màn trình diễn đó giúp cả 2 trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình HLV Bubista. Tại vòng 1/16, khi phải đối đầu với Argentina, Cabral - cầu thủ đã khiến Yamal gần như "mất điện" ở vòng bảng, đang tự tin hướng tới mục tiêu lớn hơn là khóa chặt Messi và tạo nên cú sốc trước nhà đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, kỳ tích vòng bảng của đại diện châu Phi đã không thể tái hiện, dù họ đã khiến cho Argentina phải có một ngày thi đấu rất nhọc nhằn.

Về phía Argentina, nhà ĐKVĐ thế giới đã trải qua vòng bảng World Cup dễ dàng nhất trong lịch sử, khi Messi cùng đồng đội thắng cả 3 trận đấu trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1), thậm chí họ còn tung ra sân đội hình dự bị ở trận cuối cùng, giữ sức cho các trụ cột. Trong cả 3 trận, Argentina đều thi đấu cực kỳ ấn tượng với sự áp đảo toàn diện các đối thủ. Đặc biệt, siêu sao Lionel Messi đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu, lập kỷ lục ghi 19 bàn ở các kỳ World Cup và song hành cùng Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Cùng với việc sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Argentina còn có những ngôi sao đẳng cấp như Thiago Almada, Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez hay Mac Allister luôn biết cách tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng. Đội hình của nhà ĐKVĐ thế giới không chỉ đồng đều mà thi đấu cực kỳ gắn kết, do vậy ở vòng 1/16, Argentina hướng đến việc toàn thắng cả 4 trận đầu tiên World Cup năm nay. Và dù chỉ phải đối đầu với tân binh Cape Verde trên sân Hard Rock, Messi và các đồng đội đã phải hết sức vất vả mới có thể giành chiến thắng trước hiện tượng của World Cup 2026.

Thầy trò Scaloni đã bước vào trận đấu với Cape Verde bằng tinh thần như đá 1 trận chung kết, Messi cùng các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng ngay trong 90 hoặc 120 phút thay vì để trận đấu bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Do vậy không có gì khó hiểu khi nhà ĐKVĐ thế giới hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên ngay ở phút thứ 3, nhà ĐKVĐ suýt nhận gáo nước lạnh từ đại diện châu Phi, khi Rodrigo De Paul chuyền ngang bên phần sân nhà và để cầu thủ Cape Verde cắt bóng và thoát xuống, nhưng rất may cho Argentina là thủ môn Martínez đã kịp dâng cao cắt bóng. Sau khi thoát khỏi pha bóng nguy hiểm, Argentina thi đấu cẩn trọng hơn và tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành Cape Verde và đến phút 29, nhận cú phất bóng từ vòng tròn giữa sân của Lisandro Martinez phất bóng, Messi có cú đỡ bước một và dứt điểm không thể chê vào đâu được, hạ gục thủ môn Vozinha, mở tỷ số cho Argentina. 1-0 cũng là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, Argentina nhập cuộc cực kỳ khó hiểu, ở vị trí kèo trên, đội bóng Nam Mỹ lại chủ động nhường thế trận cho Cape Verde để chơi phòng ngự phản công. Về phía Cape Verde họ chơi thực sự quyết tâm và tạo ra hàng loạt cơ hội trước nhà ĐKVĐ. Một trong những cơ hội ấy, đại diện châu Phi đã xé toang mành lưới của thủ môn Martínez, bằng bàn thắng của Deroy Duart, quân bình tỷ số 1-1 cho Cape Verde. Bừng tỉnh sau bàn thua, Argentina dần chiếm lại thế trận. Tuy nhiên, trong một ngày hàng thủ của Cape Verde thi đấu quá chắc chắn, và thủ môn Vozinha tiếp tục có một hiệp đấu “lên đồng”, khi liên tục từ chối các cơ hội của Lionel Messi, tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên sau giờ thi đấu chính thức.

Bước vào hiệp phụ, Argentina lập tức có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 93. Lisandro Martínez lên tham gia tấn công trong tình huống đội nhà được hưởng phạt góc và thoải mái khống chế bóng trước khi dứt điểm chân trái đầy uy lực tung nóc lưới thủ môn Vozinha. Tuy nhiên đến phút thứ 103, Sidny Cabral có pha đột phá ở cánh trái và tung ra cú dứt điểm chân phải đầy kĩ thuật từ ngoài vòng cấm, đưa bóng tạo nên một đường cong hoàn mỹ, găm thẳng vào góc xa và cao khung thành Argentina, quân bình tỷ số 2-2.

Tuy nhiên sau hơn 5 phút đầu tiên của hiệp phụ thứ 2, Argentina lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Từ cú đá phạt góc của Lionel Messi, Romero bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Vozinha. Cơ hội cuối cùng của Cape Verde thuộc về Cabral, nhưng cú sút phạt đầy uy lực của cầu thủ 23 tuổi này không thể khuất phục được thủ môn dày dạn kinh nghiệm Martínez. 3-2, Argentina nhọc nhằn vượt qua Cape Verde để giành quyền đi tiếp. Về phía Cape Verde, dù thua trận song đại diện châu Phi xứng đáng được mọi người ngả mũ, bởi sự kiên cường của họ.