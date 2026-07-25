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    Khủng hoảng bộ nhớ buộc Roku tăng giá hàng loạt thiết bị phát trực tuyến

    Tuệ Nhân25/07/2026 10:09

    Do tình trạng thiếu hụt chip nhớ kéo dài, Roku đã điều chỉnh tăng giá niêm yết toàn bộ các dòng Streaming Stick và Roku Ultra với mức tăng lên tới 50 USD.

    Tác động từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ trên thị trường công nghệ đã chính thức lan sang mảng thiết bị giải trí gia đình. Roku, nhà sản xuất thiết bị phát trực tuyến hàng đầu, vừa điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất (MSRP) đối với toàn bộ dòng sản phẩm của hãng, bao gồm các thiết bị dạng thẻ cắm (streaming stick) và bộ giải mã (set-top box).

    Thiết bị Roku Ultra nằm trong danh sách điều chỉnh tăng giá.
    The Roku Ultra.

    Chi tiết đợt điều chỉnh giá các thiết bị Roku

    Đợt tăng giá này áp dụng trên quy mô diện rộng đối với phần lớn thiết bị phần cứng của Roku. Đáng chú ý, một số dòng sản phẩm ghi nhận mức chênh lệch giá khá lớn so với trước đây.

    Tên sản phẩmGiá cũ (USD)Giá mới (USD)Chênh lệch (USD)
    Standard Streaming Stick29,9939,99+10,00
    Streaming Stick Plus39,9959,99+20,00
    Streaming Stick 4K49,9979,99+30,00
    Roku Ultra99,99149,99+50,00
    Roku Streambar SE99,99149,99+50,00

    Trong số các sản phẩm bị ảnh hưởng, dòng Streaming Stick 4K chịu mức tăng tỷ lệ thuận khá cao khi nhảy từ 49,99 USD lên 79,99 USD. Trong khi đó, mẫu Roku Ultra cao cấp và thanh loa Roku Streambar SE đều tăng thêm 50 USD so với giá ban đầu.

    Áp lực từ chi phí linh kiện và thị trường chip nhớ

    Dù chưa đưa ra thông cáo báo chí chính thức, một đại diện quản lý của Roku đã xác nhận với trang tin The Desk rằng công ty buộc phải đưa ra quyết định khó khăn này do tình trạng thiếu hụt chip nhớ và các linh kiện phần cứng then chốt diễn ra liên tục.

    Thị trường bộ nhớ toàn cầu chịu nhiều áp lực trong suốt thời gian qua, làm gia tăng đáng kể chi phí sản xuất đối với các nhà lắp ráp thiết bị điện tử. Việc điều chỉnh giá niêm yết là giải pháp giúp nhà sản xuất bù đắp chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

    Cơ hội mua thiết bị với mức giá cũ

    Bên cạnh thông tin tăng giá, người tiêu dùng vẫn có cơ hội sở hữu thiết bị Roku với chi phí thấp hơn trong thời gian ngắn. Hãng hiện đang mở đợt bán hàng ưu đãi trên cửa hàng trực tuyến chính thức, cho phép khách hàng mua các thiết bị trên theo mức giá cũ.

    Tuy nhiên, mức giá ưu đãi này chỉ duy trì cho đến khi số lượng hàng tồn kho hiện tại được bán hết. Ngay khi đợt hàng này kết thúc, người mua sẽ phải áp dụng mức giá niêm yết mới đã điều chỉnh.

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      Khoa học - công nghệ
      Khủng hoảng bộ nhớ buộc Roku tăng giá hàng loạt thiết bị phát trực tuyến
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