KI Klaksvik và Kauno Žalgiris bất phân thắng bại ở vòng loại Champions League KI Klaksvik hòa Kauno Žalgiris 0-0 tại Djúpumýra, Klaksvík, ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League. Kết quả này khiến hai đội cùng khép lại trận đấu mà chưa thể tạo lợi thế từ cuộc đối đầu.

KI Klaksvik 0 - 0 Kauno Žalgiris Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu KI Klaksvik tiếp đón Kauno Žalgiris.

29' F. Brattbakk vào sân ở phút 29 Phút 29, F. Brattbakk vào sân thay A. Frederiksberg, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên của KI Klaksvik.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Kauno Žalgiris thay đổi nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Kauno Žalgiris đưa L. Krekovic vào sân thay Leo Ribeiro. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

64' Kauno Žalgiris điều chỉnh nhân sự phút 64 Phút 64, Kauno Žalgiris đưa I. Fiolic vào sân thay A. Benchaib. Đội bóng Lithuania làm mới nhân sự trong thời điểm trận đấu đang diễn ra.

64' Kauno Žalgiris thay người ở phút 64 Phút 64', Kauno Žalgiris đưa L. Racic vào sân thay F. Ourega. Đội bóng Lithuania thực hiện điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai của trận đấu tại UEFA Champions League.

70' KI Klaksvik thay người ở phút 70 Phút 70', M. Sinyan vào sân thay J. Johannesen bên phía KI Klaksvik. Tỷ số vẫn là 0-0, khi trận đấu bước vào những phút cuối.

84' E. Hustad vào sân ở phút 84 Phút 84, E. Hustad vào sân thay P. Klettskard bên phía KI Klaksvik. Trận đấu giữa KI Klaksvik và Kauno Žalgiris vẫn chưa có bàn thắng.

84' KI Klaksvik thay người ở phút 84 Phút 84, KI Klaksvik đưa D. Johansen vào sân thay O. Ali . Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

84' Kauno Žalgiris thay người ở phút 84 Phút 84, M. Burba vào sân thay J. Moutachy, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Kauno Žalgiris trong những phút cuối.

87' Kauno Žalgiris thay người ở phút 87 Phút 87, A. Hernandez vào sân thay I. Fiolic bên phía Kauno Žalgiris. Sự điều chỉnh đến khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

90+1' Hansson nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', H. Hansson của KI Klaksvik nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing. Trận đấu giữa KI Klaksvik và Kauno Žalgiris vẫn chưa có bàn thắng.

90+3' V. Slivka nhận thẻ vàng ở phút 90+3 Phút 90+3, V. Slivka của Kauno Žalgiris nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người. Những phút bù giờ đang diễn ra căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0.

KT Kết thúc: KI Klaksvik 0-0 Kauno Žalgiris Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:37 22/07/2026

Đội hình chính thức KI Klaksvik Sơ đồ 3-4-3 · HLV Magnus Powell Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Eivinas Cerniauskas 96 Mark Jensen 26 Gilli Rólantsson 5 Deni Pavlović 2 Gastón Tellechea 23 Jóannes Kalsø Danielsen 28 Oussama Ali 10 Hallur Hansson 36 Jean Carlos 7 Árni Frederiksberg 9 Páll Klettskarð 11 Jonn Johannesen 55 Tomas Švedkauskas 45 Joris Moutachy 3 Anton Tolordava 77 Rokas Lekiatas 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 32 Franco Baldassarra 15 Léo Ribeiro 7 Amine Benchaib 14 Vykintas Slivka 70 Fabien Ourega 19 Renan Oliveira Dự bị KI Klaksvik 12 Nicolai Christensen 16 Rani Josephsen 6 Daniel Johansen 29 Símun Kalsø 4 Mansour Sinyan 8 Jákup Biskopstø Andreasen 17 Filip Brattbakk 24 Martin Gonzalez 25 Hampus Nässtrom Kauno Žalgiris 22 Deividas Mikelionis 2 Tautvydas Burdzilauskas 4 Luka Racic 23 Aldayr Hernández 9 Leon Kreković 17 Ivan Fiolić 10 Gratas Sirgėdas 99 Haris Kadrić 24 Motiejus Burba Cập nhật đội hình lúc 01:28 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: KI Klaksvik vs Kauno Žalgiris

Thời gian: 22/07/2026 01:45

Giải đấu: UEFA Champions League

KI Klaksvik và Kauno Žalgiris gặp nhau trong bối cảnh cả hai đội đều có những tín hiệu tích cực ở hai trận gần nhất. KI Klaksvik sở hữu chuỗi hai chiến thắng liên tiếp, còn Kauno Žalgiris trải qua một trận hòa trước khi giành chiến thắng. Sự khác biệt về nhịp độ khởi đầu có thể trở thành yếu tố đáng chú ý trong cuộc đối đầu này.

KI Klaksvik có lợi thế về đà phong độ

Chuỗi hai chiến thắng liên tiếp giúp KI Klaksvik bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý thuận lợi. Đội bóng này không chỉ duy trì được kết quả tích cực mà còn có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, đặc biệt trong những thời điểm cần tạo sức ép hoặc bảo vệ lợi thế trên sân.

Tuy nhiên, hai chiến thắng gần nhất không đồng nghĩa KI Klaksvik có thể xem nhẹ đối thủ. Trận đấu tại UEFA Champions League thường đòi hỏi sự tập trung xuyên suốt, bởi một khoảnh khắc mất cân bằng cũng có thể làm thay đổi thế trận. Vì vậy, khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót sẽ quan trọng không kém việc duy trì sức ép.

Kauno Žalgiris vẫn cho thấy khả năng phản ứng

Kauno Žalgiris có phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một trận thắng. Kết quả này cho thấy đội bóng không duy trì mạch chiến thắng liên tục, nhưng đã tìm lại cảm giác giành trọn kết quả tích cực ở trận gần nhất.

Điểm đáng chú ý với Kauno Žalgiris là khả năng giữ sự bình tĩnh sau một kết quả không như mong muốn. Việc nhanh chóng trở lại với chiến thắng có thể giúp đội bóng có thêm sự chủ động về tinh thần trước KI Klaksvik. Dẫu vậy, họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ đang có chuỗi kết quả tốt hơn trong hai trận gần đây.

Điểm then chốt nằm ở cách nhập cuộc

Với KI Klaksvik, phương án hợp lý là tận dụng đà hưng phấn để tạo thế chủ động từ đầu, nhưng vẫn cần tránh đẩy trận đấu vào nhịp độ thiếu kiểm soát. Khi đang có chuỗi thắng, đội bóng có thể muốn duy trì sức ép, song sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ quyết định mức độ hiệu quả của cách tiếp cận này.

Trong khi đó, Kauno Žalgiris có thể ưu tiên sự chắc chắn ở giai đoạn đầu trận. Một thế trận được tổ chức chặt chẽ sẽ giúp đội bóng giảm ảnh hưởng từ phong độ đang lên của đối thủ, đồng thời chờ cơ hội khai thác khoảng trống khi KI Klaksvik dâng cao.

Do dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cụ thể cách hai huấn luyện viên bố trí nhân sự. Vì vậy, cuộc đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng tổ chức, mức độ kiên nhẫn và cách mỗi đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái.

Nhận định trước trận

KI Klaksvik đang có ưu thế rõ ràng hơn về đà phong độ khi toàn thắng hai trận gần nhất. Kauno Žalgiris cũng không bước vào trận đấu với trạng thái bất ổn, bởi họ đã giành chiến thắng sau trận hòa gần nhất.

Nhìn chung, KI Klaksvik có thể được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ chuỗi kết quả tích cực, trong khi Kauno Žalgiris nhiều khả năng tập trung vào việc duy trì sự chắc chắn và chờ thời cơ. Trận đấu hứa hẹn là màn so tài mà sự tập trung, tính kỷ luật và hiệu quả trong từng tình huống sẽ có tiếng nói quan trọng.

KI Klaksvik 5 trận gần nhất T T H B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T T T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới