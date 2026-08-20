KI Klaksvik và Riga bất phân thắng bại ở vòng Playoff Europa Conference League KI Klaksvik và Riga hòa nhau 0-0 trên sân Djúpumýra trong trận đấu thuộc vòng Playoff UEFA Europa Conference League.

KI Klaksvik 0 - 0 Riga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu KI Klaksvik tiếp đón Riga.

36' O. Ali của KI Klaksvik nhận thẻ vàng Phút 36, O. Ali bên phía KI Klaksvik đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận giằng co trên sân Djúpumýra, cả KI Klaksvik và Riga vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Riga tung Caio Ferreira vào sân tìm sự đột biến Phút 58, Riga có sự thay đổi người khi Caio Ferreira được tung vào sân để thế chỗ M. Diop . Trong bối cảnh trận đấu trên sân Djúpumýra vẫn đang có tỷ số 0-0, sự xuất hiện của Caio Ferreira được kỳ vọng sẽ giúp đội khách khai thông thế bế tắc.

61' A. Ankrah nhận thẻ vàng Phút 61, A. Ankrah của Riga nhận thẻ vàng trong thế trận vẫn đang giằng co.

66' F. Brattbakk được tung vào sân Phút 66', KI Klaksvik đưa F. Brattbakk vào sân thay J. Johannesen. Trong thế trận còn giằng co, đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà.

72' KI Klaksvik nhỉnh hơn ở các tình huống cố định Phút 72, thế trận vẫn giằng co khi hai đội cầm bóng 50% - 50%. KI Klaksvik tạo được sức ép nhỉnh hơn từ các tình huống cố định với 7 - 5 quả phạt góc, nhưng Riga vẫn giữ được sự chặt chẽ để bảo toàn tỷ số 0 - 0.

79' KI Klaksvik tung R. Joensen vào sân Phút 79, KI Klaksvik thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Joensen được tung vào sân thay thế cho H. Hansson . Đội chủ nhà kỳ vọng phương án điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong những phút còn lại của trận đấu.

80' KI Klaksvik tăng cường nhân sự ở phút 80 Phút 80, KI Klaksvik quyết định rút P. Klettskard rời sân để nhường chỗ cho D. Reynheim . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà rất cần một làn gió mới để khai thông thế bế tắc ở những phút cuối trận.

83' Riga làm mới hàng công phút 83 Phút 83, Riga đưa S. Oulad M'Hand vào sân thay R. Aouani . Trong thế giằng co, đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ở giai đoạn cuối trận.

86' Thế trận giằng co ở những phút cuối Tiến về phút 86, trận đấu giữa KI Klaksvik và Riga vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 0 - 0 . Tỷ lệ cầm bóng 50% - 50% cùng số lần phạm lỗi 5 - 5 phản ánh sự thận trọng của hai bên, dù KI Klaksvik có phần nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc với 7 - 5 .

88' E. Hustad vào sân phút 88' Phút 88', KI Klaksvik đưa E. Hustad vào sân thay O. Ali . Trong thế trận vẫn giằng co, đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ở những phút cuối.

90+3' Riga tung A. Taiwo vào sân ở phút bù giờ Phút 90+3', Riga thực hiện sự thay đổi người ở những thời khắc cuối cùng khi A. Taiwo được tung vào sân thay thế cho Reginaldo Ramires . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự điều chỉnh muộn màng này hy vọng có thể tạo nên sự khác biệt cho đội khách.

90+3' Riga thay nhân sự ở những phút bù giờ cuối Phút 90+3', Riga có sự thay đổi người ở những thời khắc bù giờ cuối cùng khi S. L. Robalo Pedro vào sân thay thế cho Iago Siqueira . Trong thế trận đang hòa 0-0 căng thẳng, đây có thể là tính toán nhằm củng cố lại lực lượng của đội khách.

KT Kết thúc: KI Klaksvik 0-0 Riga Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:21 21/08/2026

Đội hình chính thức KI Klaksvik Sơ đồ · HLV Magnus Powell Riga Sơ đồ · HLV Adrian Gula Cập nhật đội hình lúc 00:01 21/08/2026

KI Klaksvik Thống kê Riga 50% Kiểm soát bóng 50% 2 Trúng đích 3 7 Phạt góc 5 5 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 1

KI Klaksvik gặp Riga lúc 00:30 ngày 21/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, nơi chiến thắng mang ý nghĩa quyết định còn thất bại đồng nghĩa dừng cuộc chơi.

Riga mang đến chuỗi phong độ tích cực

Riga bước vào cuộc đối đầu với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì sự ổn định về mặt thành tích trước khi bước vào thử thách loại trực tiếp.

Trong những trận có tính chất một mất một còn, phong độ gần đây không bảo đảm kết quả cuối cùng, nhưng có thể tạo nền tảng tâm lý quan trọng. Riga sẽ hướng đến việc kéo dài đà bất bại, trong khi KI Klaksvik cần tìm cách phá vỡ sự ổn định của đối thủ.

Tính chất quyết định của trận đấu

Không giống vòng bảng, thể thức loại trực tiếp không để lại nhiều khoảng trống cho sai lầm. Mỗi giai đoạn trong trận đấu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp, từ khả năng kiểm soát nhịp độ đến cách hai đội xử lý những thời điểm then chốt.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn là liệu Riga có thể chuyển hóa phong độ tích cực thành một màn trình diễn đủ bản lĩnh hay không. Về phía KI Klaksvik, trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ để tạo ra thế cân bằng trước một đối thủ đang có chuỗi kết quả thuận lợi.

Nhận định

Riga có lợi thế về đà phong độ với 3 thắng và 1 hòa trong 4 trận gần nhất. Tuy vậy, tính chất loại trực tiếp khiến cuộc chạm trán với KI Klaksvik khó có thể được định đoạt chỉ bằng những kết quả trước đó. Khả năng giữ sự tỉnh táo và tận dụng khoảnh khắc sẽ là yếu tố đáng theo dõi nhất.

KI Klaksvik 5 trận gần nhất T B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Riga 5 trận gần nhất T H T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 5 Thủng lưới