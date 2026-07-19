KIA K5 2026: Sedan cỡ D phong cách thể thao và ưu đãi hấp dẫn tháng 7 KIA K5 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan cỡ D với mức giá từ 769 triệu đồng cùng ưu đãi 10 triệu đồng. Mẫu xe Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế Fastback, trang bị tiện nghi cao cấp và hai tùy chọn động cơ vận hành linh hoạt.

KIA K5 2026 là mẫu sedan cỡ D đến từ Hàn Quốc, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Fastback thể thao và hàm lượng công nghệ vượt trội trong tầm giá. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được THACO lắp ráp và phân phối nhằm thay thế cho dòng Optima trước đây, hướng đến những khách hàng trẻ tuổi yêu thích sự cá tính và trải nghiệm tiện nghi hiện đại.

KIA K5 2026 sở hữu ngoại hình đột phá so với thế hệ tiền nhiệm.

Giá xe KIA K5 2026 và chương trình ưu đãi tháng 7

Trong tháng 7/2026, KIA Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi trị giá 10 triệu đồng cho tất cả các phiên bản của K5. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 769 triệu đồng, KIA K5 hiện là một trong những mẫu xe có giá bán cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng D, tạo áp lực lớn lên các đối thủ như Toyota Camry hay Honda Accord.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (tạm tính) Giá lăn bánh TP.HCM (tạm tính) KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 KIA K5 2.0 Premium 889 1.011 994 KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thiết kế Fastback đầy cảm xúc

Bước sang thế hệ thứ 5, KIA K5 rũ bỏ vẻ ngoài trung tính để khoác lên mình diện mạo sắc sảo hơn. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng được kéo dài, nối liền với cụm đèn pha LED. Dải đèn định vị ban ngày hình chữ L uốn lượn (Heartbeat) màu hổ phách tạo nên nhận diện đặc trưng không thể nhầm lẫn.

Thân xe mang dáng dấp của một chiếc coupe với phần mui vuốt dốc về phía sau. Đường viền mạ chrome chạy dọc từ trụ A đến đuôi xe giúp tăng thêm vẻ sang trọng. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch đa chấu thiết kế thể thao, đi kèm gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp tính năng sấy gương hữu ích trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Không gian nội thất tràn ngập công nghệ

Khoang cabin của KIA K5 2026 được thiết kế tập trung vào người lái. Phiên bản cao cấp nhất GT-Line gây ấn tượng với tông màu đỏ thể thao, trong khi các bản còn lại sử dụng tông màu đen sang trọng. Vô-lăng dạng D-cut tích hợp lẫy chuyển số mang lại cảm hứng cầm lái rõ rệt.

Hệ thống hiển thị bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Đáng chú ý, KIA K5 được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp trên hai bản Premium và GT-Line, mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cao.

Về sự tiện nghi, tất cả các ghế đều được bọc da và có tính năng sưởi. Hàng ghế trước còn được bổ sung tính năng làm mát, ghế lái nhớ vị trí và chỉnh điện 10 hướng. Dù phần mái vuốt dốc, không gian hàng ghế sau vẫn đảm bảo sự thoải mái nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.850 mm, đi kèm rèm che nắng và cửa gió điều hòa riêng biệt.

Khả năng vận hành và an toàn

KIA K5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng:

Động cơ Nu 2.0L MPI: Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đây là lựa chọn tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị với sự êm ái và tiết kiệm.

Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đây là lựa chọn tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị với sự êm ái và tiết kiệm. Động cơ Theta-III 2.5L GDi: Công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản này mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái phấn khích hơn.

Hệ thống an toàn trên xe khá đầy đủ với 6 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, camera toàn cảnh AVM và hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin (BVM). Các tính năng hỗ trợ như kiểm soát hành trình (Cruise Control), cảm biến áp suất lốp và cảm biến đỗ xe trước sau đều là trang bị tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số KIA K5 2.0 (Luxury/Premium) KIA K5 2.5 GT-Line Kích thước D x R x C (mm) 4.905 x 1.860 x 1.465 Chiều dài cơ sở (mm) 2.850 Công suất tối đa (hp) 150 191 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 192 246 Hộp số 6AT 8AT Dung tích bình xăng (L) 60

Nhìn chung, KIA K5 2026 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc sedan hạng D có thiết kế phá cách, giàu tiện nghi và giá bán hợp lý. Dù phần mái dốc có thể ảnh hưởng đôi chút đến khoảng trống trần xe ở hàng ghế sau, nhưng những giá trị về công nghệ và vận hành mà K5 mang lại vẫn vô cùng thuyết phục trong phân khúc.