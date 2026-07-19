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    KIA K5 2026: Sedan cỡ D phong cách thể thao và ưu đãi hấp dẫn tháng 7

    Tuệ Nhân19/07/2026 15:14

    KIA K5 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan cỡ D với mức giá từ 769 triệu đồng cùng ưu đãi 10 triệu đồng. Mẫu xe Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế Fastback, trang bị tiện nghi cao cấp và hai tùy chọn động cơ vận hành linh hoạt.

    KIA K5 2026 là mẫu sedan cỡ D đến từ Hàn Quốc, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Fastback thể thao và hàm lượng công nghệ vượt trội trong tầm giá. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được THACO lắp ráp và phân phối nhằm thay thế cho dòng Optima trước đây, hướng đến những khách hàng trẻ tuổi yêu thích sự cá tính và trải nghiệm tiện nghi hiện đại.

    Ngoại thất KIA K5 2026 với thiết kế thể thao hiện đại
    KIA K5 2026 sở hữu ngoại hình đột phá so với thế hệ tiền nhiệm.

    Giá xe KIA K5 2026 và chương trình ưu đãi tháng 7

    Trong tháng 7/2026, KIA Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi trị giá 10 triệu đồng cho tất cả các phiên bản của K5. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 769 triệu đồng, KIA K5 hiện là một trong những mẫu xe có giá bán cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng D, tạo áp lực lớn lên các đối thủ như Toyota Camry hay Honda Accord.

    Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (tạm tính) Giá lăn bánh TP.HCM (tạm tính)
    KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862
    KIA K5 2.0 Premium 889 1.011 994
    KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044

    Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

    KIA K5 2026 vận hành trên đường

    Thiết kế Fastback đầy cảm xúc

    Bước sang thế hệ thứ 5, KIA K5 rũ bỏ vẻ ngoài trung tính để khoác lên mình diện mạo sắc sảo hơn. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng được kéo dài, nối liền với cụm đèn pha LED. Dải đèn định vị ban ngày hình chữ L uốn lượn (Heartbeat) màu hổ phách tạo nên nhận diện đặc trưng không thể nhầm lẫn.

    Chi tiết đầu xe KIA K5 2026

    Thân xe mang dáng dấp của một chiếc coupe với phần mui vuốt dốc về phía sau. Đường viền mạ chrome chạy dọc từ trụ A đến đuôi xe giúp tăng thêm vẻ sang trọng. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch đa chấu thiết kế thể thao, đi kèm gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp tính năng sấy gương hữu ích trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

    Đuôi xe KIA K5 với dải đèn LED nối liền

    Không gian nội thất tràn ngập công nghệ

    Khoang cabin của KIA K5 2026 được thiết kế tập trung vào người lái. Phiên bản cao cấp nhất GT-Line gây ấn tượng với tông màu đỏ thể thao, trong khi các bản còn lại sử dụng tông màu đen sang trọng. Vô-lăng dạng D-cut tích hợp lẫy chuyển số mang lại cảm hứng cầm lái rõ rệt.

    Khoang lái hiện đại của KIA K5 2026

    Hệ thống hiển thị bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Đáng chú ý, KIA K5 được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp trên hai bản Premium và GT-Line, mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cao.

    Hàng ghế sau rộng rãi trên KIA K5

    Về sự tiện nghi, tất cả các ghế đều được bọc da và có tính năng sưởi. Hàng ghế trước còn được bổ sung tính năng làm mát, ghế lái nhớ vị trí và chỉnh điện 10 hướng. Dù phần mái vuốt dốc, không gian hàng ghế sau vẫn đảm bảo sự thoải mái nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.850 mm, đi kèm rèm che nắng và cửa gió điều hòa riêng biệt.

    Khả năng vận hành và an toàn

    KIA K5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng:

    • Động cơ Nu 2.0L MPI: Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đây là lựa chọn tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị với sự êm ái và tiết kiệm.
    • Động cơ Theta-III 2.5L GDi: Công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản này mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái phấn khích hơn.
    Động cơ trên KIA K5 2026

    Hệ thống an toàn trên xe khá đầy đủ với 6 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, camera toàn cảnh AVM và hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin (BVM). Các tính năng hỗ trợ như kiểm soát hành trình (Cruise Control), cảm biến áp suất lốp và cảm biến đỗ xe trước sau đều là trang bị tiêu chuẩn.

    Thông số kỹ thuật chi tiết

    Thông số KIA K5 2.0 (Luxury/Premium) KIA K5 2.5 GT-Line
    Kích thước D x R x C (mm) 4.905 x 1.860 x 1.465
    Chiều dài cơ sở (mm) 2.850
    Công suất tối đa (hp) 150 191
    Mô-men xoắn cực đại (Nm) 192 246
    Hộp số 6AT 8AT
    Dung tích bình xăng (L) 60

    Nhìn chung, KIA K5 2026 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc sedan hạng D có thiết kế phá cách, giàu tiện nghi và giá bán hợp lý. Dù phần mái dốc có thể ảnh hưởng đôi chút đến khoảng trống trần xe ở hàng ghế sau, nhưng những giá trị về công nghệ và vận hành mà K5 mang lại vẫn vô cùng thuyết phục trong phân khúc.

    KIA K5 2026 là lựa chọn sedan cỡ D giàu công nghệ

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      Ô tô - Xe máy
      KIA K5 2026: Sedan cỡ D phong cách thể thao và ưu đãi hấp dẫn tháng 7
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