KIA Seltos 2026: Bảng giá, thông số kỹ thuật và đánh giá chi tiết KIA Seltos 2026 nổi bật với thiết kế hiện đại, động cơ Smartstream và gói an toàn ADAS. Cập nhật giá niêm yết, lăn bánh cùng thông số kỹ thuật chi tiết.

KIA Seltos 2026 tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật trong phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung, không gian nội thất rộng rãi cùng danh sách trang bị công nghệ phong phú. Mẫu xe gầm cao 5 chỗ do THACO Auto lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình được phân phối với 6 phiên bản, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người dùng di chuyển đô thị lẫn đường trường.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính KIA Seltos 2026

Tại Việt Nam, KIA Seltos 2026 cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong phân khúc như Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V và Mazda CX-3. Xe cung cấp 8 tùy chọn màu ngoại thất đơn sắc và 4 tùy chọn phối 2 tông màu thời trang.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Tỉnh/TP khác (triệu VND) KIA Seltos 1.5L AT 549 631 620 606 KIA Seltos 1.5L Deluxe 569 653 642 628 KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe 619 709 697 683 KIA Seltos 1.5L Luxury 609 698 686 672 KIA Seltos 1.5 Turbo Luxury 665 760 747 733 KIA Seltos 1.5L Premium 689 787 774 760

Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất khỏe khoắn

Ở phiên bản mới, KIA Seltos sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, tăng 50 mm chiều dài so với bản cũ. Chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 190 mm, giúp xe linh hoạt khi vượt các chướng ngại vật nhỏ hoặc vận hành trên đường ngập nước nhẹ.

Phần đầu xe gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng sơn đen bóng, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng LED 2 tầng sắc sảo. Đèn báo rẽ tích hợp hiệu ứng dòng chảy 3D cùng cụm đèn sương mù LED đặt dọc tạo điểm nhấn hiện đại. Thân xe nổi bật với dải gân dập nổi và đường viền crom viền chân kính kéo dài tới trụ C. Bộ mâm hợp kim 17 inch mang kiểu dáng thể thao. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đồ họa bản đồ sao mang lại diện mạo đồng bộ.

Không gian cabin rộng rãi và công nghệ hiện đại

Bên trong cabin, KIA Seltos 2026 duy trì ưu thế không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Khu vực táp-lô trang bị cụm màn hình nối liền Panoramic, bao gồm màn hình thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto không dây.

Nội thất bọc da toàn bộ. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng tích hợp tính năng làm mát hàng ghế trước. Một số tiện nghi cao cấp khác bao gồm: phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), lẫy chuyển số sau vô-lăng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió và cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh khởi động từ xa và cốp đóng/mở điện.

Khả năng vận hành với 2 tùy chọn động cơ Smartstream

KIA Seltos 2026 mang đến hai cấu hình động cơ đáp ứng đa dạng phong cách lái:

Động cơ 1.5L Smartstream (Hút khí tự nhiên): Công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ 1.5L Turbo Smartstream: Công suất tối đa 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 1.500–3.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7-DCT).

Xe tích hợp 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) cùng 3 chế độ kiểm soát địa hình (Snow, Mud, Sand). Hệ thống khung gầm gia cố kết hợp treo trước MacPherson và treo sau thanh cân bằng hỗ trợ xe di chuyển đầm chắc hơn.

Trang bị an toàn và gói an toàn chủ động ADAS

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên KIA Seltos 2026 bao gồm hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và cảm biến áp suất lốp. Các bản cao cấp trang bị hệ thống 6 túi khí.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp được bổ sung gói an toàn chủ động ADAS với các tính năng hỗ trợ người lái gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo người lái mất tập trung.

Đánh giá tổng quan KIA Seltos 2026

Ưu điểm: Ngoại thất bắt mắt, hiện đại; cabin rộng rãi, nhiều trang bị tiện nghi cao cấp; có tùy chọn động cơ Turbo vận hành mạnh mẽ; tích hợp hệ thống an toàn ADAS; giá bán khởi điểm cạnh tranh.

Hạn chế: Vô-lăng phản hồi khá nhẹ ở dải tốc độ cao; khả năng cách âm dải gầm khi di chuyển tốc độ lớn cần cải thiện thêm.