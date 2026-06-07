KIA Seltos 2026: Đánh giá chi tiết thông số và giá lăn bánh tháng 7/2026 KIA Seltos 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B với thiết kế hiện đại và tùy chọn động cơ Smartstream mạnh mẽ. Cập nhật bảng giá niêm yết từ 549 triệu đồng cùng gói an toàn ADAS tiên tiến trên phiên bản cao cấp.

KIA Seltos chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2020 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B ăn khách nhất. Phiên bản New Seltos 2026 (ra mắt từ tháng 3/2024) mang đến những thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành, được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy ở Ninh Bình.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Seltos tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, KIA Việt Nam áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho các phiên bản Seltos, mức giảm giá trực tiếp dao động từ 6 đến 15 triệu đồng tùy dòng xe. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực chính:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi KIA Seltos 1,5L AT 549 631 620 Đến 6 triệu KIA Seltos 1,5L Deluxe 569 653 642 Đến 6 triệu KIA Seltos 1,5 Turbo Deluxe 619 709 697 Đến 15 triệu KIA Seltos 1,5L Luxury 609 698 686 Đến 7 triệu KIA Seltos 1,5 Turbo Luxury 665 760 747 Đến 10 triệu KIA Seltos 1,5L Premium 689 787 774 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ hiện đại và thể thao

KIA Seltos 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, dài hơn 50 mm so với bản tiền nhiệm, giúp xe trông trường dáng hơn. Trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.610 mm, đảm bảo không gian cabin tối ưu.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng được mở rộng, nối liền cụm đèn pha LED hai tầng. Hệ thống đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy 3D là điểm nhấn công nghệ đáng chú ý. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và mâm hợp kim 17 inch 5 chấu thể thao. Đuôi xe được tinh chỉnh gọn gàng với cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ vào ban đêm.

Nội thất và tiện nghi: Tập trung vào trải nghiệm số

Khoang lái của Seltos 2026 mang phong cách hiện đại với màn hình nối liền Panoramic, kết hợp giữa đồng hồ đa thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện dụng.

Vô-lăng bọc da thiết kế D-cut thể thao tích hợp nhiều phím chức năng. Các tiện nghi cao cấp bao gồm: ghế lái chỉnh điện 10 hướng có chức năng làm mát, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Hàng ghế sau cũng được trang bị cửa gió điều hòa và cổng sạc USB Type-C.

Vận hành và công nghệ an toàn

KIA Seltos 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ Smartstream thế hệ mới:

Động cơ 1,5L hút khí tự nhiên: Công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Động cơ 1,5L Turbo: Công suất mạnh mẽ 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (7-DCT).

Xe trang bị 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand), giúp tối ưu khả năng vận hành trên nhiều điều kiện đường xá khác nhau.

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất GT-Line sở hữu gói công nghệ ADAS với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù. Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi.

Đánh giá chung

KIA Seltos 2026 là lựa chọn sáng giá trong phân khúc nhờ thiết kế bắt mắt, không gian rộng rãi và danh sách trang bị phong phú. Mặc dù khả năng cách âm và độ đầm chắc của tay lái vẫn còn dư địa để cải thiện, nhưng với mức giá cạnh tranh và chi phí vận hành hợp lý, đây vẫn là mẫu xe SUV đô thị ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam.