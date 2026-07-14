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    KIA Soluto 2026: Sedan hạng B thực dụng với giá lăn bánh từ 381 triệu đồng

    Tuệ Nhân14/07/2026 13:50

    KIA Soluto tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe có giá bán cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng B trong tháng 7/2026. Với ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, đây là lựa chọn kinh tế cho các gia đình trẻ và đơn vị kinh doanh dịch vụ.

    Trong bối cảnh thị trường ô tô phân khúc B đang cạnh tranh gay gắt, KIA Soluto vẫn giữ vững chỗ đứng nhờ chiến lược giá bán tối ưu. Được định vị nằm giữa phân khúc A và B, mẫu xe này hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng, chi phí đầu tư ban đầu thấp và khả năng hoàn vốn nhanh.

    KIA Soluto sở hữu thiết kế thực dụng và mức giá tiếp cận dễ dàng
    KIA Soluto là mẫu sedan có mức giá hấp dẫn nhất phân khúc hạng B tại Việt Nam.

    Giá niêm yết và chi phí lăn bánh tháng 7/2026

    Hiện tại, KIA Soluto được lắp ráp tại Việt Nam với 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm: Trắng, Đen, Đỏ, Bạc và Xanh lam. Trong tháng 7/2026, các đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, giúp giá lăn bánh thực tế trở nên vô cùng hấp dẫn.

    Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND)
    KIA Soluto MT345402395381
    KIA Soluto MT Deluxe375436428414

    *Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

    KIA Soluto phiên bản nâng cấp với logo mới

    Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

    KIA Soluto sử dụng khối động cơ Kappa 1,4 lít Dual – CVVT, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực. Điểm mạnh của khối động cơ này không nằm ở sức mạnh bứt tốc mà ở sự bền bỉ và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, chỉ từ 4,2–5,3 lít/100 km khi di chuyển trên đường cao tốc.

    Thông sốChi tiết
    Kiểu xeSedan 5 chỗ
    Kích thước DxRxC4.300 x 1.700 x 1.460 mm
    Chiều dài cơ sở2.570 mm
    Động cơKappa 1,4 lít Dual – CVVT
    Công suất cực đại94 mã lực tại 6.000 vòng/phút
    Mô-men xoắn cực đại132 Nm tại 4.000 vòng/phút
    Hộp số5MT/4AT
    Khoang hành lý475 lít
    Động cơ Kappa 1,4 lít trên KIA Soluto
    Động cơ Kappa 1,4 lít tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

    Thiết kế ngoại thất và nội thất tối ưu không gian

    Về ngoại thất, Soluto mang đậm DNA của KIA với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng. Xe trang bị đèn pha halogen chóa phản xạ, đi kèm mâm hợp kim 14 inch đa chấu. Phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe được bổ sung thêm gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở điện tiện lợi.

    Thiết kế đầu xe KIA Soluto

    Bên trong cabin, táp-lô được bố trí đơn giản nhưng khoa học. Điểm đáng khen là tất cả các phiên bản đều được trang bị ghế bọc da, hàng ghế sau có độ ngả lưng lên tới 99 độ, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay cùng dàn âm thanh 6 loa.

    Không gian nội thất KIA Soluto
    Nội thất bọc da là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Soluto.

    Công nghệ an toàn và khung gầm

    Dù có mức giá rẻ, KIA Soluto vẫn chú trọng đến độ cứng vững khi sử dụng thép cường độ cao AHSS cho khung xe. Các trang bị an toàn cơ bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí và tính năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển.

    Cấu trúc khung xe thép cường độ cao của KIA Soluto

    Đánh giá chung

    KIA Soluto không phải là mẫu xe dành cho những người tìm kiếm sự sang trọng hay cảm giác lái phấn khích. Tuy nhiên, đây lại là bài toán kinh tế thông minh nhờ chi phí đầu tư thấp, không gian rộng rãi và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu. Trong phân khúc sedan hạng B, Soluto vẫn là đối thủ đáng gờm trước các cái tên như Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage nhờ lợi thế về giá bán.

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      Ô tô - Xe máy
      KIA Soluto 2026: Sedan hạng B thực dụng với giá lăn bánh từ 381 triệu đồng
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