KIA Sonet 2026: SUV đô thị thực dụng với giá lăn bánh từ 540 triệu đồng Mẫu SUV hạng A KIA Sonet 2026 vừa được cập nhật với thiết kế Star-map hiện đại và tiện nghi vượt trội. Xe duy trì lợi thế vận hành linh hoạt cùng mức giá niêm yết hấp dẫn chỉ từ 489 triệu đồng.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào cuối năm 2021, KIA Sonet đã nhanh chóng thiết lập vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV hạng A. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) 2026 tiếp tục được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản chính, mang đến những thay đổi quan trọng về nhận diện ngoại thất và tối ưu hóa không gian sử dụng.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA Sonet 2026

Tại thị trường Việt Nam, KIA Sonet 2026 được phân phối với 4 tùy chọn phiên bản, đi kèm 9 màu sắc ngoại thất đa dạng. Mức giá niêm yết dao động từ 489 triệu đến 609 triệu đồng, tạo áp lực trực tiếp lên các đối thủ như Toyota Raize hay xe điện VinFast VF 5.

KIA Sonet 2026 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động hơn bản tiền nhiệm

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) KIA Sonet 1.5 AT 489 563 554 540 KIA Sonet 1.5 Deluxe 519 597 587 573 KIA Sonet 1.5 Luxury 559 642 631 617 KIA Sonet 1.5 Premium 609 698 686 672

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách ưu đãi tại đại lý và trang bị cụ thể của xe.

Ngôn ngữ thiết kế Star-map đầy cảm hứng

KIA Sonet 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm). Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng đã được cách điệu bằng họa tiết sóng độc đáo. Hệ thống chiếu sáng LED mới lấy cảm hứng từ các chòm sao (Star-map), mang lại vẻ ngoài công nghệ và cao cấp hơn.

Cụm đèn pha LED thiết kế mới trên KIA Sonet 2026

Thân xe vẫn giữ nét cơ bắp của một chiếc SUV đô thị với hốc bánh cao và mâm hợp kim 16 inch phối hai tông màu thể thao. Đáng chú ý, các phiên bản cao cấp như Luxury và Premium đã được nâng cấp hệ thống phanh đĩa cho cả bốn bánh, cải thiện đáng kể hiệu suất dừng xe và tính thẩm mỹ.

Đuôi xe cũng được làm mới hoàn toàn với cụm đèn hậu LED liền mạch, phong cách thường thấy trên các dòng xe sang của hãng. Cản sau được ốp nhựa đen và bạc tạo hình khối chắc chắn, đi kèm cặp ống xả giả thiết kế lạ mắt, tăng thêm phần nam tính cho tổng thể chiếc xe.

Nội thất tập trung vào trải nghiệm người dùng

Dù là xe hạng A, KIA Sonet 2026 vẫn cung cấp không gian cabin khá thoáng đãng nhờ chiều dài cơ sở 2.500 mm. Khoang lái được thiết kế theo hướng thể thao với vô-lăng dạng D-cut bọc da và các đường chỉ khâu tương phản. Bảng táp-lô nổi bật với màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch trên bản Premium, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm cỡ lớn và vô-lăng D-cut

Hệ thống ghế ngồi bọc da êm ái là trang bị tiêu chuẩn. Trên phiên bản cao cấp nhất, ghế lái có thể chỉnh điện và hàng ghế sau có khả năng điều chỉnh độ ngả lưng – một tính năng hiếm hoi trong phân khúc giúp hành khách thoải mái hơn trong những chuyến đi xa. Các tiện nghi khác bao gồm sạc không dây Qi, điều hòa tự động, cửa sổ trời và hệ thống 6 loa giải trí.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Trái tim của KIA Sonet 2026 là khối động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 5,97 lít/100 km.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đặc biệt, phiên bản Premium sở hữu tới 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) kết hợp giới hạn tốc độ (MSLA), giúp người lái tự tin hơn trên các cung đường cao tốc.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Deluxe Luxury Premium Động cơ 1.5L Xăng 1.5L Xăng 1.5L Xăng Công suất (hp) 113 113 113 Mô-men xoắn (Nm) 144 144 144 Hộp số CVT CVT CVT Khoảng sáng gầm (mm) 205 205 205 Màn hình giải trí 8 inch 8 inch 10,25 inch Số túi khí 2 2 6 Phanh sau Tang trống Đĩa Đĩa

Nhìn chung, KIA Sonet 2026 là một mẫu xe cân bằng tốt giữa yếu tố thẩm mỹ, tiện nghi và giá thành. Dù vẫn còn một vài hạn chế về không gian để chân hàng ghế sau và hệ thống treo hơi cứng, nhưng đây vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm một chiếc SUV đô thị linh hoạt và giàu công nghệ.