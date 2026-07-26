KIA Sportage 2026: Đánh giá chi tiết CUV Hàn Quốc giàu công nghệ, ưu đãi 50 triệu đồng KIA Sportage 2026 nổi bật với thiết kế Opposites United, không gian nội thất hiện đại cùng 3 tùy chọn động cơ và gói an toàn ADAS nhiều tính năng.

KIA Sportage là mẫu Crossover (CUV) hạng C sở hữu bề dày lịch sử từ năm 1993. Sau thời gian gián đoạn, mẫu xe này đã quay trở lại thị trường Việt Nam ở thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới. Với sự lột xác toàn diện về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành, KIA Sportage 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh sòng phẳng cùng các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Tại Việt Nam, KIA Sportage 2026 được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản cùng 8 tùy chọn màu ngoại thất và 2 màu nội thất (Đen Saturn Black trên bản Luxury/Premium và Nâu Sequoia Brown trên các bản Signature). Trong tháng 7/2026, mẫu xe này nhận được mức ưu đãi giá trị lên tới 50 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu xe CUV hạng C KIA Sportage 2026 thế hệ mới tại Việt Nam

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính KIA Sportage 2026

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản tiêu biểu của KIA Sportage trong tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi KIA Sportage 2.0G Premium 819 933 917 903 Ưu đãi lên đến 50 triệu đồng KIA Sportage 2.0G Signature 929 1.056 1.038 1.024 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 1.112 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng

Ngoại thất KIA Sportage 2026 sở hữu nhiều đường gân nổi cá tính

Ngôn ngữ thiết kế Opposites United cá tính và hiện đại

KIA Sportage 2026 gây ấn tượng mạnh nhờ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United hoàn toàn mới. Xe sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.700 mm cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm. Thông số này vượt trội hơn so với thế hệ trước, tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp trước Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng mũi hổ biến tấu độc đáo, kết hợp cụm đèn pha công nghệ Matrix LED hiện đại. Dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang ôm trọn phần đầu xe, tạo nét nhận diện sắc nét. Thân xe đậm chất thể thao với các đường gân dập nổi, gương chiếu hậu dời khỏi cột A giúp giảm điểm mù, đi kèm bộ mâm hợp kim kích thước 18 đến 19 inch thiết kế dạng lốc xoáy.

Cụm đèn pha Matrix LED kết hợp dải LED định vị hình boomerang

Khoang cabin tối giản, công nghệ đậm chất tương lai

Bước vào bên trong, không gian nội thất KIA Sportage 2026 mang đến cảm giác sang trọng như các dòng xe tiệm cận hạng sang. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình đôi cong tràn viền gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Bề mặt táp-lô được tối giản hóa, loại bỏ hầu hết phím bấm vật lý.

Nội thất trang bị màn hình kép cong tràn viền hiện đại

Khu vực bệ trung tâm trang bị núm xoay chuyển số điện tử gọn gàng. Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi ấm, làm mát và nhớ 2 vị trí. Hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng tốt cùng khoảng để chân rộng rãi. Dung tích khoang hành lý đạt 591 lít và có thể mở rộng tối đa lên tới 1.829 lít khi gập hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, xe tích hợp hàng loạt tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và tính năng khởi động từ xa.

Tùy chọn động cơ đa dạng và khả năng vận hành

KIA Sportage 2026 mang đến cho người dùng Việt 3 tùy chọn cấu hình động cơ linh hoạt:

Động cơ xăng Smartstream 2,0 lít: Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ xăng tăng áp Smartstream 1,6 lít T-GDi: Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Động cơ dầu Smartstream 2,0 lít Diesel: Công suất 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Mẫu CUV này cung cấp 4 chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport, Smart, giúp tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Khả năng vận hành đa dạng với 3 tùy chọn động cơ

Hệ thống an toàn chủ động ADAS vượt trội

Về công nghệ an toàn, KIA Sportage 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS tiên tiến. Đáng chú ý bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (FCA), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ cùng hệ thống 6 túi khí bảo vệ toàn diện.

Gói công nghệ an toàn ADAS hỗ trợ tối đa người lái

Tổng kết đánh giá KIA Sportage 2026

Nhìn chung, KIA Sportage 2026 sở hữu thiết kế ngoại thất táo bạo, không gian nội thất tràn ngập công nghệ và sự phong phú trong tùy chọn động cơ. Mặc dù hệ thống treo thiên hướng thể thao có thể mang lại cảm giác hơi cứng trên các đoạn đường xấu và chưa có biến thể Hybrid, Sportage vẫn là một trong những sự lựa chọn hấp dẫn nhất trong phân khúc CUV hạng C hiện nay.