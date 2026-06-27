Kịch bản đi tiếp điên rồ của Scotland tại World Cup 2026: Vì sao hy vọng vẫn còn? Dù đang đứng thứ 9 trong nhóm các đội hạng ba, Scotland vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 32 đội World Cup 2026 nếu các biến số tại bảng G và H diễn ra thuận lợi.

Scotland bước vào World Cup 2026 với sự kỳ vọng lớn lao, nhưng sau ba lượt trận vòng bảng, thầy trò HLV Steve Clarke đang phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã. Trận thua 0-3 trước Brazil không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số mà còn đẩy đội tuyển vùng Vương quốc Anh vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, trong bóng đá, những con số thống kê đôi khi vẫn mở ra những lối thoát không tưởng.

Scotland còn hy vọng dù mong manh.

Bài toán hiệu số và những biến số ngoài tầm kiểm soát

Hiện tại, Scotland kết thúc vòng bảng với 3 điểm sau chiến thắng tối thiểu trước Haiti và hai thất bại trước Morocco và Brazil. Với vị trí thứ 9 trong nhóm các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, Scotland đang nằm ngoài nhóm 8 đội giành vé vớt vào vòng 32 đội. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết lúc này được đo bằng hiệu số bàn thắng bại và thành tích của các đối thủ ở những bảng đấu muộn.

Để lọt vào top 8 đội hạng ba xuất sắc nhất, Scotland cần ít nhất hai trong số các kịch bản sau đây xảy ra:

Trông đợi vào Ghana: Croatia hiện xếp trên Scotland chỉ nhờ hiệu số. Nếu đại diện châu Âu thất bại trước Ghana với cách biệt từ 3 bàn trở lên, họ sẽ tụt xuống dưới Scotland.

Croatia hiện xếp trên Scotland chỉ nhờ hiệu số. Nếu đại diện châu Âu thất bại trước Ghana với cách biệt từ 3 bàn trở lên, họ sẽ tụt xuống dưới Scotland. Kịch bản Algeria: Tương tự, Algeria sẽ mất vị trí hiện tại nếu họ để thua Áo với cách biệt ít nhất 2 bàn ở lượt đấu cuối.

Về mặt lý thuyết, Scotland chưa hết hy vọng.

Hy vọng từ bảng G và bảng H

Ngoài những đối thủ trực tiếp ở nhóm trên, thầy trò Steve Clarke còn phải dõi theo diễn biến tại bảng G và H – nơi những kết quả có lợi có thể loại bỏ các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Tại bảng G, nếu Ai Cập đánh bại Iran, đội xếp thứ 3 của bảng này chắc chắn chỉ có tối đa 2 điểm, đồng nghĩa với việc Scotland sẽ nghiễm nhiên vượt qua một đối thủ trong cuộc đua giành vé vớt.

Tình hình tại bảng H cũng tương tự. Nếu Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng trước Uruguay, đại diện Nam Mỹ sẽ dừng bước với chỉ 2 điểm. Đây là những kịch bản hoàn toàn khả thi xét trên tương quan lực lượng giữa các đội bóng.

Biến số Uzbekistan và sự nghiệt ngã của định mệnh

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở bảng F với sự góp mặt của Uzbekistan. Đại diện châu Á cần ít nhất một trận hòa trước CHDC Congo để tự quyết định số phận. Trong trường hợp Uzbekistan giành chiến thắng, người hâm mộ Scotland phải cầu nguyện cho họ không thắng quá đậm. Một chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên của Uzbekistan sẽ đẩy Scotland xuống sâu hơn trên bảng xếp hạng các đội hạng ba.

Dù cơ hội đi tiếp của Scotland chỉ còn được tính bằng những phần trăm nhỏ nhoi và phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của các sân cỏ khác, nhưng tinh thần của Steve Clarke và các học trò là không bỏ cuộc. Trong một kỳ World Cup đầy rẫy những bất ngờ như năm 2026, khi những đội bóng nhỏ như Nam Phi có thể quật ngã Hàn Quốc, thì phép màu dành cho Scotland vẫn là điều có thể xảy ra.

Cuộc đua giành vé vớt đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, biến những lượt trận cuối cùng của vòng bảng thành những cuộc đấu trí và đấu lực căng thẳng. Scotland có thể không còn quyền tự quyết, nhưng họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ lại ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi nhất.