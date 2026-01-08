Kịch bản tuyển Việt Nam bị loại sớm và trận quyết đấu sinh tử với Indonesia Trận hòa bế tắc trước Singapore khiến tuyển Việt Nam đứng thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng Indonesia để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước Singapore đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế chân tường tại bảng A ASEAN Cup 2026. Xếp thứ ba với 4 điểm sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang lâm vào tình cảnh vô cùng thất thế trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.

Tuyển Việt Nam rơi vào thế khó với trận hoà Singapore. Ảnh: VFF.

Sự bế tắc trên hàng công và bài toán của HLV Kim Sang-sik

Nhìn lại 90 phút trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội hãm thành. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội trên hàng công đã trải qua một ngày thi đấu thiếu may mắn và thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở những khoảnh khắc quyết định.

Bên cạnh đó, sự kiên cường và tổ chức phòng ngự kỷ luật của Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee đã khiến những đợt lên bóng của đội chủ nhà trở nên vô hại. Trận hòa này không chỉ giúp đại diện đảo quốc sư tử vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 7 điểm (đã thi đấu 3 trận) mà còn đặt tuyển Việt Nam trước áp lực tâm lý nặng nề.

Kịch bản bị loại sớm từ phân tích của truyền thông Indonesia

Đáng chú ý, ngay sau khi lượt trận khép lại, truyền thông khu vực đã nhanh chóng mổ xẻ cục diện bảng đấu. Tờ CNN Indonesia đăng tải bài phân tích chuyên sâu về kịch bản có thể khiến "Những chiến binh sao vàng" phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Theo báo chí xứ vạn đảo, cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 3/8 sẽ là nút thắt sinh tử định đoạt tấm vé đi tiếp. Kịch bản tồi tệ nhất đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik là một thất bại trước Indonesia. Nếu để thua trong cuộc chạm trán trực tiếp này, đồng thời Singapore giành được ít nhất 1 điểm trước Indonesia ở lượt trận cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ chính thức chia tay giải đấu mà không cần quan tâm tới kết quả trận gặp Campuchia vào ngày 7/8.

Trận "chung kết" sớm quyết định tấm vé bán kết

Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8 (giờ Việt Nam) giữa Việt Nam và Indonesia vì thế được ví như trận "chung kết" sớm của bảng A. Kết quả của màn so tài này sẽ trực tiếp định hình tấm vé đi tiếp của cả hai đại diện.

Đối với Indonesia (đang có 5 điểm), một chiến thắng trọn vẹn trước Việt Nam sẽ giúp họ chính thức giành vé vào bán kết sớm một lượt trận mà không cần quan tâm đến kết quả gặp Singapore sau đó. Ngược lại, chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc đối với tuyển Việt Nam để cân bằng điểm số với kình địch, tái chiếm quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối cùng.