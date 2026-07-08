Kịch bản World Cup 2026: Pháp và Anh hướng tới trận chung kết lịch sử? Phân tích sâu về cục diện vòng tứ kết World Cup 2026 cho thấy sức mạnh vượt trội của các đại diện châu Âu. Liệu Pháp có thể khuất phục Tam Sư để lên ngôi vô địch?

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất khi cả ba quốc gia chủ nhà đều đã dừng bước sau vòng 16 đội. Sân chơi giờ đây thuộc về những thế lực truyền thống, nơi các tiêu chuẩn khắt khe về chiến thuật và bản lĩnh đang thiết lập nên một trật tự mới.

4 trong số 8 đội bóng ưu tú cạnh tranh từ vòng tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Vòng tứ kết: Đẳng cấp và sự trừng phạt

Tại nhánh đấu đầu tiên, Pháp sẽ đối đầu với hiện tượng Morocco. Dù đại diện châu Phi đã cải thiện đáng kể khả năng áp đặt lối chơi, nhưng giới chuyên môn dự báo những sai số nơi hàng thủ và sự suy giảm thể lực ở giai đoạn cuối sẽ khiến họ trả giá. Khả năng chuyển trạng thái siêu việt của Les Bleus được kỳ vọng sẽ giúp họ giải quyết trận đấu với tỷ số 2-0.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đối mặt với một đội tuyển Bỉ đang hưng phấn dưới thời Rudi Garcia. Tuy nhiên, chìa khóa nằm ở khu trung tuyến, nơi bộ đôi Pedri và Rodri đang vận hành hệ thống kiểm soát bóng ở mức thượng thừa. Sức ép nghẹt thở từ việc luân chuyển bóng liên tục sẽ giúp La Roja bóp nghẹt không gian chơi bóng của Bỉ, hướng tới một chiến thắng cách biệt hai bàn.

Tâm điểm của vòng tứ kết là màn so tài giữa hai trung phong hàng đầu thế giới: Harry Kane (Anh) và Erling Haaland (Na Uy). Dù Na Uy sở hữu khả năng sáng tạo từ Martin Odegaard, nhưng kinh nghiệm tại các giải đấu lớn của dàn sao Tam Sư dưới thời Thomas Tuchel được đánh giá cao hơn. Một chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía người Anh là kịch bản khả thi nhất.

Các nhánh đấu tứ kết được dự đoán căng thẳng và kịch tính. (Ảnh: Sportingnews)

Bán kết: Cuộc chiến của những triết lý bóng đá

Nếu các dự đoán trở thành hiện thực, vòng bán kết sẽ chứng kiến hai cuộc thư hùng rực lửa. Pháp và Tây Ban Nha sẽ tái hiện trận bán kết Euro 2024. Đây là bài kiểm tra cực đại cho hàng phòng ngự chưa để lọt lưới của Tây Ban Nha trước sức công phá từ Kylian Mbappe. Sự khác biệt có thể chỉ xuất hiện trong hiệp phụ, nơi chiều sâu đội hình của Pháp giúp họ giành lợi thế 2-1.

Trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina hứa hẹn là một bữa tiệc tấn công. Trong khi Argentina vẫn phụ thuộc lớn vào những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi, đội tuyển Anh lại sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và sức trẻ. Trong một thế trận đôi công cởi mở, Tam Sư được dự đoán sẽ vượt qua đại diện Nam Mỹ với tỷ số 3-2 để tiến vào trận chung kết giải đấu lớn thứ 3 trong vòng 6 năm.

Chung kết trong mơ: Pháp gieo sầu cho Tam Sư?

Trận chung kết World Cup 2026 có thể là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Pháp và Anh. Thomas Tuchel cùng các học trò bước vào trận đấu với khát khao phục thù thất bại tại Qatar 4 năm trước. Harry Kane, giờ đây đã là một huyền thoại với sự toàn diện trong lối chơi, sẽ là đầu tàu dẫn dắt hàng công Anh.

Tuy nhiên, Didier Deschamps đang sở hữu một tập thể hoàn thiện hơn ở mọi vị trí. Sự vượt trội về khả năng điều tiết trận đấu và những nhân tố đột biến trên băng ghế dự bị giúp Pháp duy trì sự ổn định xuyên suốt 90 phút. Một chiến thắng 3-1 cho người Pháp không chỉ giúp họ bảo vệ vị thế mà còn khẳng định kỷ nguyên thống trị của bóng đá lục địa già.

Dù mọi dự đoán đều nghiêng về kịch bản Pháp - Anh, nhưng với tính chất khó lường của World Cup, những cái tên như Argentina hay Na Uy hoàn toàn có thể tạo nên những cú sốc chấn động tại chặng đường còn lại.