Nông nghiệp - Nông thôn Kiểm soát đồng bộ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đang tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm soát đồng bộ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Toàn tỉnh xây dựng các vùng nguyên liệu sinh thái bền vững

Theo đó, toàn tỉnh xây dựng các vùng nguyên liệu sinh thái bền vững, sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn; xây dựng mô hình sản xuất công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, 4C, RainForest...; triển khai nhật ký sản xuất điện tử truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa thông tin sản phẩm; đồng bộ phần mềm quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; số hóa và chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng trồng, cơ sở đóng gói; kiên quyết đình chỉ hoặc thu hồi mã số đối với các đơn vị vi phạm quy định kỹ thuật, mạo danh mã số hoặc không duy trì các điều kiện sản xuất an toàn theo cam kết.

Đặc biệt, cảnh báo kịp thời các thay đổi về quy định kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt của nước nhập khẩu; kiến nghị đơn giản hóa hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.

Ông Trần Đức Thiện - Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, hiện nay, thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan… đang tăng cường giám sát mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản. Việc tăng cường kiểm soát đồng bộ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất và xuất khẩu, nhằm góp phần đưa nền nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại...